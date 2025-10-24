ETV Bharat / state

दुमका: बासुकीनाथ के शिवगंगा घाट की साफ सफाई अधूरी, गुस्से में लोग

दुमका जिले में शिवगंगा घाट को लेकर साफ सफाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई है. जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं.

incomplete Cleaning Shivganga Ghat in Basukinath
शिवगंगा घाट की नहीं हुई सफाई (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 24, 2025 at 1:32 PM IST

दुमका: बासुकीनाथ स्थित शिव गंगा की सफाई नहीं होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ छठ व्रतियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. बता दें कि महापर्व छठ पर भी बासुकीनाथ स्थित शिव गंगा की सफाई नहीं हुई है. शिवगंगा में चारों तरफ गंदगी फैली है. इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अब तक शिवगंगा की सफाई को लेकर समुचित व्यवस्था नहीं की गई है.

साफ सफाई पर गंभीर नहीं मंदिर प्रबंधन

महापर्व छठ की तैयारी जोरों पर है और इस पर्व में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है. बासुकीनाथ में भी छठ पर्व को लेकर अभियान चला कर विभिन्न तालाबों की साफ सफाई की जा रही है लेकिन आस्था के प्रतीक बाबा बासुकीनाथ धाम स्थित पवित्र शिवगंगा तालाब में समुचित साफ सफाई के अभाव में गंदगी जमा हो गई है और हजारों छठव्रती शिवगंगा के इसी गंदे जल में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य समर्पित करेंगे.

बासुकीनाथ में शिवगंगा घाट की सफाई अधूरी (Etv Bharat)

प्रशासन पर उठ रहे सवाल

वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व से पहले शिवगंगा की सफाई ना होना स्थानीय प्रशासन एवं मंदिर प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही है. जिले के कोने-कोने से बासुकीनाथ धाम मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु इसी शिवगंगा तालाब में डूबकी लगाकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं. गंदे एवं दूषित जल से मंदिर में महादेव एवं दूसरे देवी देवताओं को जलाभिषेक करते हैं.

कम समय में कैसे होगी घाट की सफाई

जिस प्रकार से गंदगी का अंबार लगा हुआ है. मेरा आग्रह है कि वैसे अधिकारी और समाज के लोग मिलजुलकर युद्ध स्तर पर काम करेंगे तब ही समय पर सफाई हो पाएगी क्योंकि छठ महापर्व के लिए शेष ही दिन बचे हैं, इसकी सफाई ऐसे समय पर हुई थी जब लगातार बारिश हो रही थी. इस बीच चाहकर भी संवेदक कार्य पूरा नहीं कर पाए थे. इस घाट पर बासुकीनाथ ही नहीं दूसरे जगह से भी छठ व्रती पूजा के लिए यहां पहुंचते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य दे हैं.

सफाई के लिए लोगों को जोड़ने की जरूरत

वहीं सफाई काम में लगे मजदूर का कहना है धोती के भरोसे इसकी सफाई संभव नहीं है और लोगों की संख्या भी बढ़ानी होगी, जिससे समय रहते इसे हम लोग साफ कर पाएंगे. लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जोर-शोर से की जा रही है तैयारी लेकिन प्रशासन द्वारा बासुकीनाथ स्थित पवित्र शिवगंगा की अब तक नहीं हुई है.

SHIVGANGA GHAT IN BASUKINATH
शिवगंगा घाट की साफ सफाई अधूरी
छठ पूजा 2025
PREPARATIONS FOR CHHATH PUJA
SHIVGANGA GHAT

