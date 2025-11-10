ETV Bharat / state

देहरादून इनोवा हादसे में 6 युवक-युवतियों की गई थी जान, एक साल बाद भी कोर्ट में चार्जशीट नहीं हुई दाखिल

देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुआ था भीषण हादसा: गौर हो कि बीते एक साल पहले यानी 11 नवंबर की देर रात और 12 नवंबर की अल सुबह करीब 1.30 बजे देहरादून के ओएनजीसी चौक पर इनोवा कार हादसे का शिकार हो गया था. हादसे में तेज रफ्तार कार कंटेनर की पीछे भयानक तरीके से टकरा गई थी. जिसकी वजह कार में सवार 6 युवक-युवतियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी.

हादसे के एक साल बाद भी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई पुलिस: इस हादसे को एक साल गुजर जाने के बाद भी न तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई हुई और न ही उस कंटेनर की जांच पूरी हुई, जिससे यह कार टकराई थी. वहीं, पुलिस की ओर से भी एक साल बाद भी घटना की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाई है. जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

देहरादून: आज से ठीक एक साल पहले यानी 11 नवंबर 2024 की रात को देहरादून में हुए एक भीषण सड़क हादसे ने सबको झकझोर कर दिया था. जिसे याद कर आज भी पीड़ित परिवार सिहर उठते हैं. तेज रफ्तार और सिस्टम की लापरवाही ने 6 मासूम जिंदगियां निगल ली थी. जबकि, एक युवक गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसका निजी अस्पताल में कई महीनों तक इलाज चला, लेकिन आज भी वो युवक बोल नहीं सकता है.

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. मृतकों में एक 20 साल की कामख्या सिंघल भी शामिल थी. जिसके पिता तुषार सिंघल आज भी इंसाफ दिलाने की कोशिश में भटक रहे हैं. पिता का आरोप है कि हादसे में शामिल कंटेनर गाजियाबाद स्थित एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन उसके सभी दस्तावेज साल 2013 में ही समाप्त हो चुके थे.

कंटेनर के कागजात हो चुके थे एक्सपायर: बताया जा रहा है कि कंटेनर के फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, और रजिस्ट्रेशन तक अपडेट नहीं थे. फिर भी वो राज्य की सीमाएं पार करते हुए देहरादून तक आया और किसी ने उसे रोका तक नहीं, ना पुलिस, न परिवहन विभाग. एक साल बाद भी न तो कंटेनर के मालिक पर कार्रवाई हुई और न रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है.

इस घटना में जहां 6 जिंदगियों को हर लिया था, लेकिन एकमात्र इस घटना में बचा सिद्धेश अग्रवाल कई महीनों बाद अस्पताल से भले ही वापस घर पहुंचा, लेकिन आज भी वो न बोल पाने की स्थिति में है, न ही कुछ बताने की है. इस मामले की जांच कोतवाली कैंट में आज भी जारी है. वहीं, पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही कार्रवाई पूरी कर कोर्ट में पेश की जाएगी.

"इस घटना से संबंधित जो मुकदमा लिखा गया था, उसमें कुछ टेक्निकल कमियां थी. आईओ की ओर से जांच करने के बाद उस कमियों को पूरा किया गया है. इसमें कंटेनर के मालिक की भी लापरवाही भी सामने आई थी. पुलिस की ओर से जल्द ही न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी. "- अजय सिंह, एसएसपी देहरादून

इसके अलावा देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस हादसे के बाद दून शहर में ओवर स्पीड और ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके बाद शहर में ऐसे मामलों में शिकंजा कसा गया है. पुलिस लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है.

इनोवा हादसे में इनकी हुई थी मौत-

गुनीत (उम्र 19 वर्ष) कुणाल कुकरेजा (उम्र 23 वर्ष) ऋषभ जैन (24 वर्ष) नव्या गोयल (उम्र 23 वर्ष) अतुल अग्रवाल (उम्र 24 वर्ष) कामाक्षी (उम्र 20 वर्ष)

इनोवा हादसे में घायल-

सिद्धेश अग्रवाल

