मौसम में बदलाव के आसार नहीं, पांच दिनों तक सामान्य रहेगा तापमान
छत्तीसगढ़ में आगामी पांच दिनों तक मौसम में बदलाव नहीं आएगा.मार्च के पहले हफ्ते से जिलों का तापमान बढ़ने के आसार हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 3, 2026 at 5:42 PM IST
रायपुर : रायपुर सहित दूसरे जिलों में 15 जनवरी के बाद से न्यूनतम तापमान में वृद्धि शुरू हुई है. अब धीरे-धीरे दिन के समय गर्मी महसूस होने लगी है. सुबह और रात के समय हल्की और गुलाबी ठंड का अहसास हो रहा है. मौसम विभाग की माने तो आने वाले 7 दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. इसके साथ ही आने वाले एक सप्ताह में कोई सिस्टम भी नहीं बन रहा है जिससे अचानक मौसम में बदलाव आए. मंगलवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान बलरामपुर जिला में 9.7 डिग्री दर्ज किया गया है.
छत्तीसगढ़ के मौसम में नहीं होगा बदलाव
मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी बताया कि अगले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. आज की तारीख में प्रदेश में सबसे ठंडा जिला बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री दर्ज किया गया. उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है. मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है.
प्रदेश के दक्षिण छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री तक जा पहुंचा है. सिस्टम को लेकर उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह तक कोई भी सिस्टम बनने की संभावना नहीं है. प्रदेश में हवा की दिशा पूर्व उत्तर है. अभी धीरे-धीरे तापमान में वृद्धि होगी लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई विशेष गिरावट की संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान बढ़ने का दौर मार्च के प्रथम सप्ताह से देखने को मिलेगा- एसके अवस्थी, मौसम वैज्ञानिक
छत्तीसगढ़ के प्रमुख जगहों का तापमान
- रायपुर का अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री
- माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री
- बिलासपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री
- पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री
- अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री
- जगदलपुर का अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री न्यूनतम तापमान 13 डिग्री
- दुर्ग का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री न्यूनतम तापमान 14 डिग्री
- राजनादगांव का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया
बलौदाबाजार पुलिस ने 63 लाख के मोबाइल किए रिकवर, इंटरस्टेट चलाया समाधान अभियान
सिरपुर महोत्सव : इंडियन आइडल के कलाकारों ने बांधा समां, संगीत की प्रस्तुतियों में झूमे दर्शक
मादा हिरण की संदिग्ध मौत, आबादी वाले क्षेत्र में मिला शव,खैरागढ़ वनमंडल का मामला