मौसम में बदलाव के आसार नहीं, पांच दिनों तक सामान्य रहेगा तापमान

रायपुर : रायपुर सहित दूसरे जिलों में 15 जनवरी के बाद से न्यूनतम तापमान में वृद्धि शुरू हुई है. अब धीरे-धीरे दिन के समय गर्मी महसूस होने लगी है. सुबह और रात के समय हल्की और गुलाबी ठंड का अहसास हो रहा है. मौसम विभाग की माने तो आने वाले 7 दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. इसके साथ ही आने वाले एक सप्ताह में कोई सिस्टम भी नहीं बन रहा है जिससे अचानक मौसम में बदलाव आए. मंगलवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान बलरामपुर जिला में 9.7 डिग्री दर्ज किया गया है.









छत्तीसगढ़ के मौसम में नहीं होगा बदलाव



मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी बताया कि अगले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. आज की तारीख में प्रदेश में सबसे ठंडा जिला बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री दर्ज किया गया. उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है. मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है.