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ईंधन बचाने के लिए इंदौर में अब हर सप्ताह No car Day, लोग लेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट

इंदौर नगर निगम ने शहर के लोगों से की सप्ताह में एक दिन निजी कारों के उपयोग के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग की अपील.

NO CAR DAY IN INDORE
इंदौर में No car Day (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 7:13 AM IST

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Updated : May 14, 2026 at 7:40 AM IST

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इंदौर: अंतरराष्ट्रीय हालात के मद्देनजर कच्चे तेल की उपलब्धता को लेकर भारत में भी पेट्रोल-डीजल की बर्बादी रोकने के प्रयास शुरू हो गए हैं. इन हालात में अब स्वच्छ शहर इंदौर के नागरिक सप्ताह में एक दिन अपनी कार से सफर करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे.

मध्य प्रदेश के कमर्शियल शहर इंदौर में सर्वाधिक गाड़ियों के साथ-साथ यहां प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की खपत भी सर्वाधिक है. इंदौर में प्रतिदिन 10 लाख लीटर पेट्रोल और 15 लाख लीटर डीजल की खपत होती है. उपलब्धता में कमी होने की स्थिति में पेट्रोल और डीजल की मांग 3 गुना तक बढ़ जाती है.

महापौर पुष्यमित्र भार्गव (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद नगर निगम कर रहा विचार

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईधन बचाने की अपील के मद्देनजर इंदौर नगर निगम ने सप्ताह में एक दिन निजी कारों के उपयोग करने के बजाय शहर की जनता से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग का आग्रह किया है.

महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि अब वह भी सप्ताह में एक दिन कार का उपयोग नहीं करेंगे. शहर के अन्य लोग भी स्वेच्छा से पेट्रोल और डीजल का उपयोग सीमित करने की दिशा में पहल करेंगे. उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई दिन तय नहीं किया गया है, यह सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है.

उन्होंने बताया इंदौर ने इस दिशा पहले से ही प्रयास शुरू कर दिए थे, जिसके फलस्वरूप 22 सितंबर को हर साल No car day मनाया जाता है. उन्होंने बताया बीते साल इस प्रयास की बदौलत 1 दिन में 20% पेट्रोल डीजल की खपत कम हुई थी. अब हर सप्ताह इस पहल से बड़े पैमाने पर ईंधन की बचत की जा सकेगी.

No car day के रूप में सप्ताह में कोई एक दिन होगा फिक्स

फिलहाल नगर निगम ने शहर वासियों से अपनी इच्छा से कोई एक दिन निर्धारित करके मदद की अपील की है. हालांकि जल्द ही नगर निगम शनिवार को अथवा अन्य किसी दिन को No car day के रूप में घोषित कर सकता है.

Last Updated : May 14, 2026 at 7:40 AM IST

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