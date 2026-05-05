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'सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नाव परिचालन नहीं', DM ने सख्त लहजे में आदेश किया जारी

दरअसल, पटना जिले के कई प्रमुख घाटों जैसे दीघा पाटीपुल घाट, जेपी सेतु पूर्वी, मीनार घाट, कलेक्ट्रेट घाट, कंगन घाट, गायघाट, कच्ची दरगाह घाट, नासरीगंज घाट, हल्दी छपरा घाट, उमानाथ घाट और सीढ़ी घाट पर बड़ी संख्या में लोग नाव के जरिए आवागमन करते हैं. डीएम ने कहा कि निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि कई जगहों पर नावों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया जा रहा है, साथ ही मवेशियों और छोटे-बड़े वाहनों को भी लादकर परिचालन किया जा रहा है. यह खतरनाक है और इस तरह की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

'सुरक्षा मानकों की नियमित जांच करें' : इसके साथ ही डीएम द्वारा नावों की कैरियिंग कैपेसिटी, सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता और अन्य सुरक्षा मानकों की नियमित जांच करने का निर्देश दिया गया है. मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा जांच के बाद ही नावों को परिचालन की अनुमति दी जाती है, ऐसे में नियमों की अनदेखी करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

'नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए' : डीएम ने जिला परिवहन पदाधिकारी और अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नावों के निबंधन से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक नाव का पंजीकरण अनिवार्य है. बिना निबंधन के किसी भी नाव का परिचालन नहीं होना चाहिए.

''जन-सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ओवरलोडिंग या अवैध परिचालन करने वाले नाव मालिकों और नाविकों पर सख्त विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.'' - त्यागराजन एस. एम, डीएम, पटना

पटना : जबलपुर नाव हादसे से सबक लेते हुए पटना में नदियों में नावों के सुरक्षित संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. पटना डीएम त्यागराजन एस. एम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि तय मानकों का उल्लंघन कर नाव चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नाव परिचालन नहीं : सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए त्यागराजन एस. एम ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इनमें स्पष्ट कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी हालत में नाव का परिचालन नहीं होगा. बिना पंजीकरण के नाव चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और क्षमता से अधिक सवारी बैठाने की अनुमति नहीं होगी. केवल चिन्हित घाटों से ही नाव का संचालन किया जाएगा और खतरनाक घाटों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाएगी.

डीएम ने जारी किया सख्त निर्देश (ETV Bharat)

''प्रत्येक नाव में आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता अनिवार्य कर दी गई है. नाव पर लाइफ जैकेट, लाइफ ब्वॉय, फर्स्ट एड किट, रस्सी सहित अन्य बचाव उपकरण होने चाहिए. साथ ही नाव पर नाविक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, नाव का पंजीकरण संख्या, क्षमता और प्रशिक्षित गोताखोर की जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित करना भी जरूरी होगा. मौसम खराब रहने की स्थिति में नाव संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा.''- त्यागराजन एस. एम, डीएम, पटना

लोगों से भी अपील : प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे नाव से यात्रा करते समय सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें और ओवरलोडेड नावों पर सवारी न करें. इसके लिए पटना स्मार्ट सिटी और अन्य विभागों के माध्यम से घाटों पर पीए सिस्टम के जरिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. अंचल अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने और लोगों को सतर्क करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पुलिस पदाधिकारियों को निगरानी करने का आदेश : जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नाविकों के साथ बैठक कर इन नियमों की जानकारी दें और उनका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं. साथ ही नियमित रूप से निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी और जिला आपदा शाखा को उपलब्ध कराएं. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी व्यवस्था की निगरानी करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.

इसके अलावा जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि बंगाल फेरी एक्ट 1885 और बिहार आदर्श नौका नियमावली 2011 के तहत अंचलवार कैंप लगाकर नावों के पंजीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए. अपर जिला दंडाधिकारी (आपदा प्रबंधन) को भी नावों के सुरक्षित संचालन से जुड़ी सभी कार्रवाइयों की निगरानी करने और जन-सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि इन सख्त कदमों का उद्देश्य संभावित हादसों को रोकना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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