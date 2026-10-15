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"बेंच नहीं तो वोट नहीं": मेरठ से गूंजी पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की हुंकार

मेरठ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ (बेंच) स्थापित करने की पिछले पांच दशकों से चली आ रही ऐतिहासिक मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है.

इस दौरान पूरे कचहरी परिसर में वकीलों के गगनभेदी नारे गूंज उठे।​कचहरी से रवाना होकर न्याय रथ बेगमपुल चौराहा, हापुड़ रोड, गढ़ रोड, दिल्ली रोड, बागपत रोड, रोहटा रोड, पल्लवपुरम, गंगानगर और मवाना रोड सहित शहर के हर प्रमुख क्षेत्र से गुजरा। बेगमपुल पर अधिवक्ताओं ने रुककर आधे घंटे तक जोरदार प्रचार-प्रसार किया.

​मेरठ कचहरी परिसर में बुधवार सुबह 10:30 बजे अधिवक्ताओं का भारी हुजूम इकट्ठा हुआ. नारियल फोड़कर, रिबन काटकर और शंखध्वनि के बीच न्याय रथ यात्रा को रवाना किया गया.

​यह आंदोलन अब केवल वकीलों तक सीमित न रहकर जन-आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसके तहत 22 जिलों में हर बुधवार और शनिवार को न्याय रथ यात्राएं निकाल कर आम जनता, व्यापारियों और हर वर्ग को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा.

"बेंच नहीं तो वोट नहीं" और "सस्ता व सुलभ न्याय हमारा अधिकार" के नारों के साथ 14 अक्टूबर को मेरठ कचहरी परिसर से भव्य 'न्याय रथ यात्रा' का आधिकारिक शुभारंभ किया गया.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ (बेंच) स्थापित करने की पिछले पांच दशकों (50 वर्षों) से चली आ रही ऐतिहासिक मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया.

​न्याय रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूपी के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना है. वकील सड़कों पर उतरकर व्यापारियों, दुकानदारों, रिक्शा चालकों, होटल संचालकों, सब्जी व ठेले वालों और आम राहगीरों से मिलकर अपील कर रहे हैं कि हाईकोर्ट इलाहाबाद (प्रयागराज) 500-600 किमी दूर होने के कारण जनता का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है, इसलिए बेंच उनका हक़ है.

​यह 50 दिवसीय न्याय यात्रा 2 दिसंबर तक निरंतर जारी रहेगी. 2 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी 22 जिलों और तहसील बार एसोसिएशनों के हजारों अधिवक्ता पैदल मार्च करते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचेंगे, जहां विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.

मेरठ से गूंजी पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की हुंकार. (ईटीवी भारत)

चेयरमैन केंद्रीय संघर्ष समिति व अध्यक्ष मेरठ बार एसोसिएशन अनुज कुमार शर्मा ने बताया कि हम पिछले पांच दशकों (50 वर्षों) से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं.

सहारनपुर में हुई बैठक में तय रणनीति के अनुसार आज मेरठ की क्रांतिधरा से न्याय रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है. आज मेरठ सहित पूरे प्रदेश के जिलों में यह यात्रा निकाली जा रही है. यह रथ यात्रा 2 दिसंबर तक चलेगी और 2 दिसंबर को हम सब दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहुंच कर जोरदार प्रदर्शन करेंगे. जब केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही सरकार है, तो दो मिनट में प्रस्ताव पास करके बेंच क्यों नहीं दी जा सकती? जब लद्दाख और कोल्हापुर में बेंच बन सकती है, तो 23 करोड़ की आबादी वाले क्षेत्र को न्याय से वंचित क्यों रखा जा रहा है?"

मेरठ से गूंजी पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की हुंकार. (ईटीवी भारत)

महामंत्री मेरठ बार एसोसिएशन व संयोजक, केंद्रीय संघर्ष समित परवेज आलम ने बताया 7 अक्टूबर को सहारनपुर में केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक में 22 जिलों के लिए न्याय रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया था. उसी फैसले के तहत आज मेरठ से न्याय रथ यात्रा शुरू हुई है.

यह यात्रा हापुड़ रोड, गढ़ रोड, दिल्ली रोड, बागपत रोड, रोहटा रोड, पल्लवपुरम और मवाना रोड से गुजर रही है. हम व्यापारी, रिक्शेवाले, होटलवाले, सब्जीवाले और मोची— हर नागरिक को बता रहे हैं कि हाईकोर्ट बेंच पश्चिमी यूपी की जनता का अधिकार है, कोई भीख या उधार नहीं. हमारा स्पष्ट संदेश है— 'बेंच दीजिए, वोट लीजिए... बेंच नहीं तो वोट नहीं'. यह यात्रा हर बुधवार और शनिवार को निकाली जाएगी और 2 दिसंबर को जंतर-मंतर पर संपन्न होगी."

​मेरठ से शुरू हुई वकीलों की इस न्याय रथ यात्रा ने प्रदेश की राजनीति और शासन-प्रशासन में हलचल पैदा कर दी है. 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले "बेंच नहीं तो वोट नहीं" का यह नारा अब एक बड़ा क्षेत्रीय व राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है.