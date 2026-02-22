ETV Bharat / state

जामताड़ा नगर पंचायत के मोमिन टोला में नहीं है मूलभूत सुविधा, लोग गंदगी में रहने को मजबूर

जामताड़ा: नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के मोमिन टोला के लोग नगर की सुविधा से वंचित हैं. गंदगी, पेयजल और नाली की समस्या से इलाके में लोग जूझ रहे हैं. लेकिन नगर पंचायत और नगर के प्रतिनिधि बिल्कुल बेखबर हैं. उनकी समस्या की सुध लेने वाला कोई नहीं. हालांकि इसी जामताड़ा क्षेत्र से झारखंड सरकार में मंत्री डॉ इरफान अंसारी तीसरी बार विधायक भी बने हैं.



नगर में रहकर भी नहीं मिलती है नगर की सुविधा

जामताड़ा नगर पंचायत के वार्ड से लेकर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपने मुद्दे को लेकर चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी एक किए हैं. लेकिन जनता की समस्या से कितने वाकिफ हैं, यह वार्ड में रहने वाले लोगों का हाल जानने पर ही पता चलता है. ऐसा ही जामताड़ा नगर पंचायत के वार्ड 5 में पड़ने वाले मोमिन टोला का हाल है. इस वार्ड में अल्पसंख्यक परिवार अधिकतर रहते हैं. लेकिन उनकी स्थिति यह है कि वह मूलभूत सुविधा से कोसों दूर हैं.

क्षेत्र की समस्या को लेकर जानकारी देते स्थानीय (ईटीवी भारत)

वार्ड 5 में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बताते हैं कि यहां कभी साफ-सफाई नहीं होती है‌. कूड़ा कचरा जहां तहां फेका रहता है. गंदगी बजबजाते रहती है. नाली की समस्या है. नाली नहीं रहने से गंदा पानी जहां तहां सड़कों पर बहता रहता है. जल जमाव लगा रहता है. जिससे बदबू और बीमारी फैलने की भी संभावना बनी रहती है. पेयजल की सुविधा नहीं है. जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है. स्थानीय बताते हैं कि यहां साफ सफाई करने कोई नहीं आता है.

