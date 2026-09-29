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SPECIAL: राज्य सूचना आयोग बना सफेद हाथी, नवनियुक्त सूचना आयुक्त पर खर्च किए लाखों रुपये, सुनवाई जीरो

रांची: राज्य सूचना आयोग पूरी तरह बदहाल हालत में है. काफी जद्दोजहद के बाद बीते एक जुलाई को चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी. मगर तीन महीने बीतने के बाद भी आयोग में एक भी अपील याचिका पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है. इस बीच सूचना आयुक्तों के वेतन-भत्ते पर सरकार लाखों रुपये खर्च कर चुकी है. सुनवाई न शुरू होने की मुख्य वजह मुख्य सूचना आयुक्त का मनोनयन न होना बताई जा रही है.

आयोग में न मुख्य सूचना आयुक्त हैं और न सचिव का पदस्थापन. ऐसे में प्रशासनिक व वित्तीय कामकाज भगवान भरोसे चल रहा है. सूचना आयुक्तों को वेतन एवं भत्ता निकासी का अधिकार है, इसलिए उनके भुगतान में कोई परेशानी नहीं. उपसचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को भी वेतन को लेकर खास दिक्कत नहीं है. लेकिन दैनिक कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़े हुए हैं. प्रावधान के मुताबिक मुख्य सूचना आयुक्त के बाद सचिव को ही वित्तीय निकासी का अधिकार है. संयुक्त सचिव और उपसचिव के रहते हुए भी उन्हें ये अधिकार नहीं दिए जा सकते.

आयोग में अब तक न तो पूर्णकालिक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई है और न ही नियुक्त चार सूचना आयुक्तों में से किसी को प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त बनाकर प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार दिए गए हैं. इसका खामियाजा लंबे समय से कार्यरत छोटे कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है. आयोग के 22 कर्मचारी पिछले पांच महीने से वेतन की आस में बैठे हैं. पर्व-त्योहार भी उनके लिए फीका रहने वाला है. प्रशासनिक कार्रवाई के भय से अपनी पीड़ा खुलकर न बताने वाले महिला-पुरुष कर्मचारियों ने ईटीवी भारत को दबी जुबान से सारी बातें बताईं. उन्होंने कहा कि वेतन न मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है. विवादित सीजीएल परीक्षा से सफल होकर आयोग में सेवा दे रहे आठ कर्मचारियों को अगस्त महीने का वेतन भी नहीं मिला है.

पूर्व सूचना आयुक्त बैजनाथ मिश्र ने कहा, “जिस समय यह नियुक्ति हुई थी, उस समय भी मैंने कहा था कि बगैर मुख्य सूचना आयुक्त के आयोग नहीं चलेगा. मुख्य सूचना आयुक्त निर्देश, निगरानी और प्रबंधन—तीनों काम करते हैं. सुनवाई के अलावा आयोग को चलाते भी हैं. जब मुख्य सूचना आयुक्त ही नहीं होंगे तो आयोग कौन चलाएगा? सबको जल्दबाजी थी अपना-अपना सूचना आयुक्त बनाना. उसमें भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम शामिल हैं. आयोग में सचिव होते तो सरकार अथॉरिटी देती. मगर वहां सचिव भी नहीं हैं. ऐसे में सूचना आयुक्त भले ही अपना वेतन ले रहे हैं, मगर उनका वेतन बनाने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा.”

पूर्व सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा, “इससे ज्यादा संवेदनहीनता नहीं हो सकती कि सूचना आयुक्त वेतन ले रहे हैं और छोटे कर्मचारी को पांच महीने से वेतन नहीं मिल रहा. मेरे समय में भी ऐसी स्थिति बनी थी जब न मुख्य सूचना आयुक्त थे और न सूचना आयुक्त. मैंने मुख्य सचिव से मिलकर सचिव को वित्तीय अधिकार दिलाए थे, उसके बाद कर्मचारियों के वेतन मिलते रहे. समझ में नहीं आता कि मुख्य सूचना आयुक्त का चयन क्यों नहीं हो रहा. पहले नेता प्रतिपक्ष के न होने का तर्क दिया जा रहा था. अब वे भी हैं. फिर भी चयन नहीं हो पा रहा तो प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त बनाकर कामकाज चलाया जा सकता है. अधिकारियों को पता है कि अधिसूचना निकालकर यह संभव है. मगर लालफीताशाही और प्रशासनिक संवेदनशून्यता का नतीजा है कि आयोग की यह हालत बनी हुई है.”

करीब छह वर्ष से सुनवाई ठप, 25 हजार अपील लंबित

आठ मई 2020 को तत्कालीन प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद से राज्य सूचना आयोग में सुनवाई पूरी तरह ठप है. सुनवाई न होने से करीब 25 हजार अपील लंबित हैं. हर दिन जिला स्तर से करीब 100 अपील याचिका ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आयोग पहुंच रही हैं. राज्य सरकार ने एक जुलाई को चार नए सूचना आयुक्त—अनुज सिन्हा, शिवपूजन पाठक, तनुज खत्री और अमूल नीरज खलखो—की नियुक्ति की थी. पदभार ग्रहण के बाद उम्मीद थी कि या तो मुख्य सूचना आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति होगी या किसी एक को प्रभारी बनाकर कामकाज चलाया जाएगा. मगर ऐसा नहीं हो सका. नतीजतन सुनवाई अब तक शुरू नहीं हुई. पूर्व से लंबित अपील आवेदन 7657 और शिकायत आवेदन 71 हैं. नए आवेदनों की संख्या 15304 है.

आयोग का इतिहास, पहले मुख्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त जस्टिस हरि शंकर प्रसाद

झारखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 24 जुलाई 2006 को हुआ था. राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त जस्टिस हरि शंकर प्रसाद बने थे. उन्होंने 30 जुलाई 2006 को पद और गोपनीयता की शपथ ली और 30 जून 2008 तक पद पर रहे. उनके साथ शपथ लेने वाले अन्य छह सूचना आयुक्त जुलाई 2011 तक पद पर बने रहे. इसके बाद सेवानिवृत्त जस्टिस दिलीप कुमार सिन्हा ने 5 अगस्त 2011 को मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार संभाला और 31 जुलाई 2014 तक रहे. तत्पश्चात आदित्य स्वरूप (सेवानिवृत्त आईएएस) 24 अप्रैल 2015 को मुख्य सूचना आयुक्त बने. उनके साथ दो राज्य सूचना आयुक्त प्रबोध रंजन दास और हिमांशु शेखर चौधरी ने कार्यभार संभाला था.

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