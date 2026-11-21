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नवजात को लेकर 8KM पैदल चलकर घर पहुंची महिला, नारायणपुर में डिलीवरी के बाद महिला को नहीं मिली सुविधा

नवजात को लेकर 8KM पैदल चलकर घर पहुंची महिला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नारायणपुर: जिले के बेनूर क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर ने स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सरकारी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई एक प्रसूता को नवजात बच्चे के साथ करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव पहुंचना पड़ा. वजह थी, घर तक छोड़ने वाली 102 महतारी एक्सप्रेस की सुविधा का सही से नहीं मिलना.

नारायणपुर में डिलीवरी के बाद महिला को नहीं मिली सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH) क्या है मामला? ग्राम पंचायत कोरेण्डा के खापापारा की रहने वाली घड़वे बाई ने जिला अस्पताल में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. प्रसव के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन कथित तौर पर 102 महतारी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी. इसके चलते नवजात को गोद में लेकर महिला को घर लौटने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ा. बताया जा रहा है कि घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर थी.