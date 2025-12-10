ETV Bharat / state

बृज विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार पर 'ढाल' बनी जांच समिति: रिपोर्ट लटकने से आरोपी बच रहे

भरतपुर: महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों पर कार्रवाई को लेकर राजभवन और उच्च शिक्षा विभाग के आदेश जारी हुए दो माह बीत चुके हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और जांच समिति की ढिलाई ने दोषियों को 'सुरक्षा कवच' दे दिया है. बोम की बैठक में 21 नवंबर को गठित तीन सदस्यीय जांच समिति को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई. नतीजतन उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक जैसे दोषी कर्मचारी बिना किसी कार्रवाई के सुरक्षित हैं. संभागीय आयुक्त की जांच में जिन कर्मचारियों की स्पष्ट भूमिका सामने आ चुकी है, उन पर अब तक एफआईआर, निलंबन और वित्तीय वसूली की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई. राजभवन के आदेश फाइलों में धूल खा रहे हैं और बीते दो महीने से आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शून्य है.

कुलसचिव बोले नहीं मिली रिपोर्ट: कुलसचिव सीएस जोरवाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सफाई देते हुए कहा कि जांच समिति को बोम की बैठक में तय समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आ सकी है. उन्होंने बताया कि जांच समिति से अभी तक किसी प्रकार की अंतरिम या अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है. समिति से लगातार संपर्क में हैं और इस सप्ताह रिपोर्ट आने की उम्मीद है. रिपोर्ट मिलते ही उसकी समीक्षा कर नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी.

पढ़ें: बृज यूनिवर्सिटी : निलंबित कुलपति रमेश चंद्रा पद से हटाए गए, तीन भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई का इंतजार