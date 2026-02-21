ETV Bharat / state

गोरखपुर में 9 लोगों की आंखों की रोशनी जाने का मामला; डीएम ने कहा- जांच रिपोर्ट के अनुसार होगा एक्शन

डॉक्टर ने एम्स ले जाने की सलाह दी : पीड़ित मरीजों के परिजनों दीपू, पुष्पा और दुर्गेश ने बताया कि आंखों में दिक्कत आते ही डॉक्टर सक्रिय हो गया था. न्यू राजेश हॉस्पिटल के डॉक्टर ने खुद ही मरीजों को गोरखपुर के एक दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती कराया. हालात और बिगड़ने पर डॉक्टर ने परिजनों से मरीजों को दिल्ली एम्स ले चलने की सलाह दी. परिजनों का कहना है कि डॉक्टर खुद ही सारा इलाज करा रहा है और खर्च उठाने का दावा कर रहा है.

अस्पताल सील और जांच जारी: प्रशासनिक आदेश के बाद अस्पताल में फिलहाल किसी भी प्रकार का इलाज पूरी तरह बंद कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया है, ताकि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न हो सके. जिलाधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि एक-दो दिन में रिपोर्ट आने के बाद ही लाइसेंस रद्द करने पर फैसला होगा. इस देरी की वजह से पीड़ित परिवारों में रोष है.

वर्तमान में जिलाधिकारी स्तर से इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेटियल जांच कराई जा रही है. गोरखपुर डीएम दीपक मीणा एक-दो दिन में जांच रिपोर्ट आएगी. उसके बाद अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने के बारे में फैसला लिया जाएगा.

गोरखपुर: गोरखपुर के न्यू राजेश हाईटेक अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही सामने आई थी. यहां ऑपरेशन कराने आए नौ लोगों की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई थी. इस घटना को बीते करीब 15 दिन हो गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया है.

मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही. (Photo Credit: ETV Bharat)

कानूनी कार्रवाई में देरी: अस्पताल का डॉक्टर मरीजों के इलाज का खर्च उठा रहा है, इसलिए परिजन फिलहाल खामोश हैं. अपनों की आंखें खोने से परिजन दुखी तो हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कानूनी कदम नहीं उठाया है. यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग अपनी जांच तो कर रहा है, पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो पायी है. बिना लिखित शिकायत के पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से कतरा रही है.

ओटी में फंगल इन्फेक्शन की पुष्टि: मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेश झा ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी 4 फरवरी को मिली थी, जबकि अस्पताल में इन सभी मरीजों के ऑपरेशन 1 फरवरी को ही संपन्न हो चुके थे. सीएमओ ने तत्काल तीन विशेषज्ञों की दो टीमें बनाकर इस पूरे मामले की जांच कराई थी. बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने पाया कि अस्पताल के ओटी में फंगल इन्फेक्शन मौजूद था.

कार्रवाई में देरी की वजह से पीड़ित परिजनों में रोष है. (Photo Credit: ETV Bharat)

पंद्रह दिनों में 14 लोगों की रोशनी गई: जांच में यह बात साफ हुई है कि इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से मरीजों की आंखों में संक्रमण फैला था. सूत्रों की मानें तो अब तक कुल 14 लोगों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है. 1 फरवरी को कुल 30 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था, जिनमें से कई अब भी अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं. पीड़ितों में रहदौली की शंकरावती देवी की आंख निकालकर कृत्रिम आंख लगानी पड़ी है.

प्रभावित मरीजों की लंबी लिस्ट: देवराजी देवी, मीरा, अर्जुन और रामशरण जैसे कई मरीजों की आंखों की रोशनी पूरी तरह खत्म हो गई है. रंजीत और जयराम को एम्स गोरखपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और निजी अस्पतालों की स्वच्छता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. गरीब परिवारों के लिए यह चिकित्सा आपदा उनके जीवन में अंधेरा लेकर आई है.

नौ लोगों की आंखों की रोशनी गई (Photo Credit: ETV Bharat)

मामले पर गरमाई राजनीति: इस मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति भी पूरी तरह से गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट लिखकर सरकार पर निशाना साधा है. जिलाधिकारी का कहना है कि उन्हें राजनीति से लेना-देना नहीं है. वे रिपोर्ट के आधार पर काम करेंगे. प्रशासन का दावा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

