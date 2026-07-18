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राम मंदिर दान चोरी मामले का कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा

कानपुर/मुजफ्फरनगर: राम मंदिर दान चोरा मामले पर शनिवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, "कोई आरोपी नहीं बचेगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा", उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है और योगी सरकार भी एसआईटी का गठन कर जांच करवा रही है. कई आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है.

वहीं, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शनिवार को मुजफ्फरनगर में कहा कि राम मंदिर दान चोरी मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है. कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और रिकवरी भी हुई है. घटना में शामिल कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा.

दरअसल, शनिवार को कानपुर आई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, जवाहर नगर स्थित अंध मुक्त विद्यालय में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रही थीं. बतौर मुख्य वक्ता उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दिव्यांगजन समाज की प्रेरक शक्ति हैं. उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और संघर्षशीलता पूरे समाज के लिए उदाहरण हैं.

साध्वी निरंजन ज्योति ने राम जन्म भूमि आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा, "उत्तरप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबू कल्याणसिंह ने कारसेवकों की रक्षा के लिए अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी. राम मंदिर करोड़ो सनातनियों की आस्था का केंद्र है और वहां जिसने चोरी जैसा दुष्कृत्य किया है उसको भगवान और कानून दोनों दंड देगा.