NMDC L1–L2 भर्ती परीक्षा जल्द कराने की मांग, युवाओं ने अधिकारियों को सौंपा आवेदन
बचेली में युवाओं ने बैठक कर भर्ती प्रक्रिया में देरी पर चिंता जताई. साथ ही ज्ञापन सौंपकर 3 मुख्य मांगें भी रखी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 13, 2026 at 8:13 PM IST
दंतेवाड़ा: जिले के बचेली में स्थानीय युवाओं की एक बैठक आयोजित की गई. यह बैठक NMDC गेस्ट हाउस में हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवक-युवतियों ने हिस्सा लिया. बैठक में NMDC की L1 और L2 भर्ती परीक्षा में हो रही देरी को लेकर चिंता जताई गई.
परीक्षा की तारीख जल्द घोषित करने की मांग
बैठक के दौरान युवाओं ने NMDC अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा. इसमें मांग की गई कि भर्ती प्रक्रिया में काफी समय से देरी हो रही है, इसलिए परीक्षा की तारीख जल्द घोषित कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए. युवाओं का कहना है कि लंबे इंतजार की वजह से उम्मीदवारों को मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
जनप्रतिनिधियों ने भी किया समर्थन
बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविंद कुंजाम, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष रमेश गावड़े और भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अर्णब चक्रवर्ती सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. सभी ने युवाओं की मांगों का समर्थन किया.
NMDC अधिकारियों ने दिया आश्वासन
NMDC अधिकारियों ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों से जुड़ा प्रस्ताव कंपनी के मुख्यालय हैदराबाद भेजा जाएगा. साथ ही जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित कराने के लिए जरूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद
जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविंद कुंजाम ने बताया कि हाल ही में NMDC में L-4 भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है, जिसमें स्थानीय युवाओं की भागीदारी काफी अधिक रही. उन्होंने उम्मीद जताई कि L1 और L2 भर्ती में भी स्थानीय युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अभ्यर्थियों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कोचिंग की व्यवस्था शुरू की जाएगी.
ज्ञापन में रखी गई प्रमुख मांगें
- परीक्षा जल्द आयोजित हो- भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को देखते हुए परीक्षा की तारीख तुरंत घोषित कर परीक्षा कराई जाए.
- स्थानीय विषयों को प्राथमिकता- दंतेवाड़ा जिले के युवाओं को मौका देने के लिए परीक्षा में स्थानीय संस्कृति, भूगोल और परिवेश से जुड़े सवाल शामिल किए जाएं.
- पुराने नियमों से ही भर्ती पूरी हो- भर्ती जिस विज्ञापन और नियमों के आधार पर शुरू हुई थी, उसे उसी नियम के अनुसार पूरा किया जाए. नए नियम लागू नहीं किए जाएं.