वेस्ट माइनिंग पर बवाल के बीच NMDC प्रबंधन की बड़ी कार्रवाई..! किरंदुल के GM (HR) सुधांशु वर्मा निलंबित
NMDC लिमिटेड के हैदराबाद स्थित निदेशालय से 24 नवंबर 2026 को जारी आदेश, निलंबन कार्रवाई के वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 6:04 PM IST
दंतेवाड़ा. NMDC प्रबंधन ने किरंदुल परियोजना में पदस्थ जनरल मैनेजर (एचआर) सुधांशु वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. ये कार्रवाई बैलाडीला की पहाड़ियों में वेस्ट माइनिंग (खनन अपशिष्ट) से हुए पर्यावरणीय नुकसान को लेकर मचे बवाल के बीच हुई है. 24 नवंबर 2026 को जारी आदेश के बाद खनन क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई हैं.
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब डिपॉजिट-14 की पहाड़ियों से खनन अपशिष्ट का भारी मलबा खिसकने, जंगलों को नुकसान पहुंचने और प्राकृतिक जलस्रोत प्रभावित होने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. प्रभावित ग्रामीणों की नाराजगी के साथ राजनीतिक विरोध भी तेज हो चुका है. हालांकि, निलंबन आदेश में कार्रवाई के वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं किया गया है.
ग्रामीणों का विरोध, कांग्रेस की जांच से बढ़ा दबाव
किरंदुल के डिपॉजिट-14 क्षेत्र में वेस्ट माइनिंग से जुड़े घटनाक्रम ने पिछले दिनों गंभीर रूप ले लिया था. मलबे से जंगल, प्राकृतिक जलधाराओं और पर्यावरण को हुए नुकसान को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने चिंता जताई. मामले ने तब और तूल पकड़ लिया, जब कांग्रेस ने 7 सदस्यीय जांच दल गठित कर प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया. खनन अपशिष्ट के प्रबंधन, सुरक्षा मानकों और पर्यावरणीय जवाबदेही को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए गए. वहीं, वन विभाग से जुड़ी अधिकारी स्टायलो मंडावी के बयान और स्थानीय स्तर पर सामने आए तथ्यों ने भी मामले को चर्चा में ला दिया.
हैदराबाद से जारी हुआ निलंबन आदेश
NMDC लिमिटेड के हैदराबाद स्थित निदेशालय से 24 नवंबर 2026 को जारी आदेश में सुधांशु वर्मा, जनरल मैनेजर (एचआर), BIOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. आदेश में NMDC Employees Conduct, Discipline and Appeal Rules, 1978 के नियम 20 का हवाला देते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई होने की बात कही गई है.
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय किरंदुल कॉम्प्लेक्स निर्धारित किया गया है. साथ ही कार्यकारी निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाई गई है. हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके खिलाफ किस मामले में कार्रवाई प्रस्तावित है.
कांग्रेस जांच दल को अनुमति देने की चर्चा
इस कार्रवाई को लेकर एक चर्चा यह भी है कि हाल ही में किरंदुल पहुंचे कांग्रेस के 7 सदस्यीय जांच दल को वेस्ट माइनिंग प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने की अनुमति देने में सुधांशु वर्मा की भूमिका थी. इसी घटनाक्रम को उनके निलंबन से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, इस संबंध में NMDC प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. निलंबन आदेश में भी कांग्रेस जांच दल को निरीक्षण की अनुमति देने का उल्लेख नहीं है.
पर्यावरणीय नुकसान की जांच कब होगी?
NMDC की इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मामला केवल एक अधिकारी के निलंबन तक सीमित रहेगा या वेस्ट माइनिंग से हुए नुकसान की निष्पक्ष जांच भी होगी? प्रभावित जंगलों, जलस्रोतों और वन्यजीवों को हुए नुकसान का आकलन कौन करेगा? ग्रामीणों को राहत और जवाब कब मिलेगा?