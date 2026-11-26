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वेस्ट माइनिंग पर बवाल के बीच NMDC प्रबंधन की बड़ी कार्रवाई..! किरंदुल के GM (HR) सुधांशु वर्मा निलंबित

वेस्ट माइनिंग पर बवाल के बीच NMDC प्रबंधन की बड़ी कार्रवाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा. NMDC प्रबंधन ने किरंदुल परियोजना में पदस्थ जनरल मैनेजर (एचआर) सुधांशु वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. ये कार्रवाई बैलाडीला की पहाड़ियों में वेस्ट माइनिंग (खनन अपशिष्ट) से हुए पर्यावरणीय नुकसान को लेकर मचे बवाल के बीच हुई है. 24 नवंबर 2026 को जारी आदेश के बाद खनन क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई हैं.

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब डिपॉजिट-14 की पहाड़ियों से खनन अपशिष्ट का भारी मलबा खिसकने, जंगलों को नुकसान पहुंचने और प्राकृतिक जलस्रोत प्रभावित होने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. प्रभावित ग्रामीणों की नाराजगी के साथ राजनीतिक विरोध भी तेज हो चुका है. हालांकि, निलंबन आदेश में कार्रवाई के वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं किया गया है.