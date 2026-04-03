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पटना NMCH की छात्रा ने की आत्महत्या, पति पर दूसरी लड़की से अफेयर का आरोप! 10 साल पहले हुई लव मैरिज

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपमचक गांव में एक 28 वर्षीय युवती की संदिग्ध मौत हो गई है. मृतका पटना के NMCH में नर्सिंग की इंटर्नशिप कर रही थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहारशरीफ भेज दिया गया है.

परिवार ने लगाया हत्या का आरोप: मृतका के परिजन ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है. उनके अनुसार युवती का 2016 में प्रेम विवाह हुआ था, जिसके बाद परिवार नाराज हो गया था और रिश्ता तोड़ लिया गया था. परिजनों का कहना है कि युवती ससुराल में पति के साथ रह रही थी और हाल ही में कुछ विवाद के बाद यह घटना घटी.

"वो प्रेम विवाह की थी, जिससे परिवार वाले नाराज होकर उससे रिश्ता तोड़ चुके थे. वह ससुराल में ही पति के साथ रहती थी. उसकी हत्या की गई है."- मृतका के जीजा

क्या कहता है महिला का पति: मृतका के पति ने बताया कि दोनों का 2016 में प्रेम विवाह हुआ था और उनके दो छोटे बच्चे हैं. उन्होंने कहा कि युवती लंबे समय से माइग्रेन और तनाव की बीमारी से जूझ रही थी. इलाज चल रहा था, लेकिन परेशानी के कारण उसने यह कदम उठा लिया. घटना के समय वे बाजार में किसी काम से बाहर गए हुए थे.

"वो खुद आत्महत्या कर ली. बीमारी था, उसके कारण वो नहीं जीना चाहती थी, उसका इलाज चल रहा था. उसको माइग्रेन और स्ट्रेस था. उसने रूम का दरवाजा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद हम लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गये. वो NMC में नर्सिंग प्रशिक्षण कर रही थी और मैं प्राइवेट टीचर हूं. 2016 में हमरी शादी हुई थी और दो बच्चे भी हैं."- पति

दोनों पक्षों के बयान दर्ज: पुलिस ने मृतका के पति और परिजनों दोनों के बयान दर्ज कर लिए हैं. पति का दावा है कि घर में कोई विवाद नहीं था और मौत बीमारी से जुड़ी परेशानी के कारण हुई. वहीं परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा.