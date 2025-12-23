ETV Bharat / state

NMC ने जारी किया NEET UG 2026 का सिलेबस, नहीं हुआ कोई बदलाव

मिश्रा ने बताया कि साल 2023 में सिलेबस बदल गया था. इसके बाद समान सिलेबस पर ही यह परीक्षा ली जा रही है. ऐसे में सिलेबस के जरिए 2024 और 2025 में परीक्षा ली गई थी. उसी के आधार पर 2026 में भी परीक्षा होगी. परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. वह पहले से ही जिस सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे हैं, उसको ही लगातार आगे पढ़ सकते हैं. बदलाव होने पर कुछ समस्या होती. हालांकि, नीट यूजी परीक्षा के सिलेबस में आशिक ही बदलाव 2023 में हुआ था.

कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) का सिलेबस जारी कर दिया गया है. इस सिलेबस में बीते साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है. निजी कोचिंग संस्थान के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर नेशनल मेडिकल कमिश्नर ने मंगलवार को यह सिलेबस जारी कर दिया है. इस सिलेबस के आधार पर ही साल 2026 में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा ली जाएगी.

साल 2025 में बदल गया था पेपर पैटर्न : पारिजात मिश्रा ने बताया कि नीट यूजी 2025 परीक्षा का आयोजन नए परीक्षा पैटर्न के आधार पर हुआ था. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोविड-19 के दौरान दी गई छूट को बंद कर दिया था, जिसके अनुसार विद्यार्थियों को सेक्शन बी में 15 में से 10 प्रश्न करने होते थे. साल 2024 तक परीक्षा में फिजिक्स, केमेस्ट्री, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान में 50-50 प्रश्न पूछे जाते थे. इनमें ए सेक्शन में 35 प्रश्न होते थे, जिन्हें विद्यार्थियों को पूरा हल करना होता था. जबकि बी सेक्शन में पूछे गए 15 प्रश्न में से 10 करने होते थे.

पढ़ें : छात्रों को बड़ी राहत: RUHS और MMU के कोर्सेज में NEET UG स्कोर से ही मिलेगा एडमिशन

ऐसे में प्रत्येक विषय के 45 प्रश्न विद्यार्थियों को करने होते थे. कुल मिलाकर पूछे गए 200 प्रश्न में से 180 प्रश्न विद्यार्थियों को करने होते थे. जबकि 2025 में बदले गए पैटर्न में बी सेक्शन से विकल्प हटा लिए है. ऐसे में प्रत्येक सब्जेक्ट में 45-45 प्रश्न ही पूछे जाते हैं. इसके अनुसार इस परीक्षा में अब सीधे ही 180 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो व जूलॉजी के होते हैं. वहीं, विद्यार्थियों को परीक्षा में पहले हल करने के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता था. इस समय सीमा को भी हटा लिया गया है. ऐसे में 180 मिनट यानी 3 घंटे में ही प्रश्न हल करना होता है. इस बदले हुए पैटर्न के आधार पर ही साल 2026 में भी परीक्षा होने की उम्मीद है.