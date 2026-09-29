मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी: दुमका के SKMCH में MBBS की 50 अतिरिक्त सीटों पर दाखिले को हरी झंडी, जानें पूरा मैट्रिक्स
दुमका के सिद्धो-कान्हू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में एमबीबीएस की 50 अतिरिक्त सीटों पर नामांकन की अनुमति मिल गई है. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : September 29, 2026 at 2:53 PM IST
रांची:झारखंड में मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. दुमका स्थित निजी क्षेत्र के सिद्धो-कान्हू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल यानी SKMCH में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए MBBS की 50 अतिरिक्त सीटों पर नामांकन का रास्ता साफ हो गया है. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी NMC से जरूरी अनुमति मिलने के बाद राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस दिशा में त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है. विभाग ने तय समय सीमा के भीतर काउंसलिंग आयोजित कर नामांकन प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश जारी किया है.
स्वास्थ्य विभाग ने जेसीईसीईबी को भेजा पत्र
स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार सिन्हा ने 28 सितंबर 2026 को झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद यानी JCECEB के परीक्षा नियंत्रक को इस संबंध में औपचारिक पत्र भेजा है. पत्र में निर्देश दिया गया है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा तय नियमों व प्रावधानों के तहत तय समय सीमा के भीतर साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की जाए. इसके साथ ही पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक तैयारियों के लिए निदेशक (चिकित्सा शिक्षा, रांची) और सिदो-कान्हू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दुमका को भी अग्रसारित कर दी गई है.
राज्य कोटे में 25% सीटें आरक्षित
स्वीकृत 50 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों का वितरण तीन मुख्य श्रेणियों में किया गया है. कुल सीटों का 25 प्रतिशत यानी 12 सीटें झारखंड के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं. इसके अलावा 60 प्रतिशत सीटें ऑल इंडिया क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित हैं. शेष 15 प्रतिशत सीटें एनआरआई कोटे के तहत आवंटित की जाएंगी.
राज्य कोटे की 12 सीटों का आरक्षण रोस्टर
झारखंड राज्य कोटे की 12 सीटों के लिए सामाजिक और आर्थिक वर्गों के अनुसार स्पष्ट आरक्षण तय किया गया है. अनारक्षित के लिए 05 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 03 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 01 सीट, BC-I के लिए 01 सीट, BC-II के लिए 01 सीट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 01 सीट रिजर्व रहेगी.
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है. नियमों के तहत दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है. इसके अंतर्गत अंधापन व कम दृष्टि श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एक सीट विशेष रूप से चिन्हित की गई है.
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