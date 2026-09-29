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मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी: दुमका के SKMCH में MBBS की 50 अतिरिक्त सीटों पर दाखिले को हरी झंडी, जानें पूरा मैट्रिक्स

दुमका का सिद्धो कान्हू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:झारखंड में मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. दुमका स्थित निजी क्षेत्र के सिद्धो-कान्हू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल यानी SKMCH में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए MBBS की 50 अतिरिक्त सीटों पर नामांकन का रास्ता साफ हो गया है. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी NMC से जरूरी अनुमति मिलने के बाद राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस दिशा में त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है. विभाग ने तय समय सीमा के भीतर काउंसलिंग आयोजित कर नामांकन प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश जारी किया है.