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NMC ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 में किया संशोधन, आबादी व मेडिकल कॉलेज का नियम हटाया

MBBS सीटों की अधिकतम सीमा हटी: एमबीबीएस सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की अधिकतम सीमा 150 से अधिक नहीं करने के प्रावधान को हटा लिया गया है. अब एमबीबीएस सीटों में वृद्धि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है.

कोटा: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें अब आबादी और मेडिकल सीट के नियम को हटा दिया गया है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 का संबंध नए मेडिकल संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा कोर्स शुरू करने तथा मौजूदा कोर्स में सीटों की संख्या बढ़ाने से है. अधिसूचना का विश्लेषण करने पर तीन बड़े संशोधन सामने आए हैं:

आबादी से सीटों का संबंध समाप्त: पहले 10 लाख की आबादी पर एमबीबीएस सीटों की अधिकतम संख्या 100 ही रहती थी. इस नियम को भी हटा लिया गया है. अब आबादी और एमबीबीएस सीटों की संख्या का कोई संबंध नहीं है.

कॉलेज व अस्पताल के बीच यात्रा समय की जगह दूरी तय: पहले कॉलेज व संबंधित अस्पताल के बीच यात्रा का अधिकतम समय 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए था, इसे भी हटा दिया गया है. इसकी जगह अब यह नियम होगा कि कॉलेज और संबंधित अस्पताल के भूखंडों के मध्य अधिकतम दूरी 10 किमी होगी. पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों में यह दूरी 15 किमी तक हो सकती है.

संशोधन से मेडिकल शिक्षा को फायदे: देव शर्मा ने बताया कि एनएमसी के इस संशोधन से कई फायदे होंगे. संशोधन के बाद निजी मेडिकल संस्थान उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर 150 से अधिक एमबीबीएस सीटों की स्थापना व बढ़ोतरी के लिए आवेदन कर सकेंगे. एमबीबीएस सीटों की संख्या में वृद्धि की अधिकतम सीमा हटाए जाने के कारण मेडिकल संस्थानों की स्थापना व विस्तार होगा. इससे निवेश बढ़ेगा और चिकित्सकों व मेडिकल टीचर्स के लिए अवसर बढ़ेंगे. एमबीबीएस सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होने से विद्यार्थियों का बायोलॉजी संकाय की ओर रुझान भी बढ़ेगा.