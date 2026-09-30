ETV Bharat / state

लॉ यूनिवर्सिटी शिमला में छात्र ने कथित तौर पर किया आत्महत्या का प्रयास, रैगिंग और उत्पीड़न के लगाए आरोप

शिमला: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) शिमला के एक छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया है. घटना से पहले छात्र ने एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने विश्वविद्यालय प्रशासन, अधिकारियों, शिक्षकों और कुछ छात्रों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. फिलहाल छात्र आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पीड़ित छात्र ने एक वीडियो में यूनिवर्सिटी के ही पांच छात्रों पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया है. छात्र का दावा है कि मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर और एंटी-रैगिंग शिकायत दर्ज करवाई गई. जान से मारने की धमकियां दी गई. छात्र का दावा है कि उसके पास घटनाओं से संबंधित सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. वीडियो में छात्र ने कहा कि वो पिछले करीब एक महीने से अपनी शिकायतों को लेकर पुलिस थाने और विश्वविद्यालय प्रशासन के चक्कर काट रहा था. इस पूरे घटनाक्रम के कारण उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई. छात्र ने आरोप लगाया कि लगातार मानसिक दबाव और परेशानी के बावजूद उसकी शिकायतों पर उचित सुनवाई नहीं हुई.

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में छात्र ने आरोप लगाया कि कुछ छात्र लंबे समय से उसे परेशान कर रहे थे और रैगिंग को लेकर शिकायत करने के बावजूद उसकी समस्या का समाधान नहीं किया गया. कई बार उसके साथ मारपीट की गई. छात्र ने दावा किया कि उसने विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और शिक्षकों के समक्ष भी अपनी शिकायतें रखीं, लेकिन उसे अपेक्षित मदद नहीं मिली, बल्कि उसे अपमानित किया गया.

वीडियो के अंत में छात्र काफी भावुक नजर आया और उसने अपने परिवार से माफी मांगी. अपने लिखे नोट में भी छात्र ने परिवार से माफी मांगी. अपनी मानसिक परेशानी और तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि यदि वो कोई कठोर कदम उठाता है तो इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और उसे कथित तौर पर परेशान करने वाले छात्र जिम्मेदार होंगे. वहीं, एसपी शिमला ने इस संबंध में कहा कि बालूगंज थाने में शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है.

छात्र की हालत खतरे से बाहर

आईजीएमसी के एमस राहुल राव ने बताया कि छात्र की हालत खतरे से बाहर है और उसे इलाज के लिए साइकेट्रिक वार्ड में भर्ती किया गया है और इलाज जारी है. घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में भी मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. पुलिस छात्र के आरोपों, वीडियो और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है. हालांकि, छात्र की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी नहीं हुई है. पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रखा अपना पक्ष

हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला की ओर से भी इस मामले में स्पष्टीकरण सामने आया है. यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि पीड़ित छात्र और अन्य लोगों द्वारा रैगिंग किए जाने का आरोप लगाने वाली एक शिकायत मिली है. ये मामला अभी यूनिवर्सिटी के एंटी-रैगिंग नियमों और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारियों के विचाराधीन है. जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है और यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष या निर्णय नहीं लिया है.

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया कि शिकायतकर्ता ने स्वतंत्र रूप से अर्की पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है. यूनिवर्सिटी ने भी एंटी-रैगिंग नियमों के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए इस मामले की जानकारी धामी पुलिस चौकी को दी थी. सभी शिकायतों की जांच कानून के तहत की जाएगी. जांच पूरी होने और तथ्यों का पता चलने के बाद यूनिवर्सिटी उचित कार्रवाई करेगी.

ये भी पढ़ें: ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवाने के बाद चोर बन गया IIT का छात्र, NIT हॉस्टल में घुस कर चोरी करते पकड़ा गया