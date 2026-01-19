नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पॉवर स्टेशन ने रचा इतिहास, बिजली उत्पादन में बनाया नया रिकॉर्ड
18 जनवरी को एनजेएचपीएस ने 7000 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का आंकड़ा पार किया. इसके साथ ही इसने विद्युत उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 1:58 PM IST
रामपुर बुशहर: देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना, एसजेवीएन के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पॉवर स्टेशन ने ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है. 18 जनवरी, 2026 को एनजेएचपीएस ने 7000 मिलियन यूनिट (एमयू) विद्युत उत्पादन का आंकड़ा प्राप्त कर परियोजना के इतिहास में दूसरी सबसे तीव्र गति से 7000 एमयू उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया है. इस उपलब्धि के साथ एनजेएचपीएस ने 26 जनवरी, 2025 को स्थापित अपने पूर्ववर्ती दूसरे सबसे तेज 7000 मिलियन यूनिट उत्पादन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.
उल्लेखनीय है कि एनजेएचपीएस ने सबसे तेज़ 7000 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन का रिकॉर्ड 04 जनवरी, 2012 को स्थापित किया था, जो परियोजना के अब तक के सर्वाधिक वार्षिक विद्युत उत्पादन वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ था. ये उपलब्धि नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन की उच्च तकनीकी दक्षता, सुदृढ़ संचालन व्यवस्था और सभी विभागों के समन्वित प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रमाण है.
एसजेवीएन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये कीर्तिमान एनजेएचपीएस टीम की प्रतिबद्धता, अनुशासन एवं उत्कृष्ट कार्य संस्कृति को दर्शाता है. भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्य-निष्ठा एवं परिणामोन्मुख दृष्टिकोण के साथ संगठन निरंतर नई ऊंचाइयां प्राप्त करता रहेगा. वहीं, परियोजना प्रमुख, एनजेएचपीएस राजीव कपूर ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मार्गदर्शन एवं निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (कार्मिक), भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), हिमाचल प्रदेश सरकार और शिमला एवं किन्नौर जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने इस सफलता को टीम भावना का परिणाम बताते हुए पावर हाउस एवं नाथपा टीम के समर्पण और अथक प्रयासों की विशेष सराहना की है. इस उपलब्धि में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले सभी हितधारकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया.
