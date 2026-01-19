ETV Bharat / state

नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पॉवर स्टेशन ने रचा इतिहास, बिजली उत्पादन में बनाया नया रिकॉर्ड

18 जनवरी को एनजेएचपीएस ने 7000 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का आंकड़ा पार किया ( PIC CREDIT: SJVNL )