नियद दुवड़ ते अभियान, सुकमा के दूरस्थ गांवों में प्रशासन की चौपाल
कलेक्टर एसपी ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से समस्याएं सुनीं और जरूरी दिशा निर्देश दिए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 8, 2026 at 7:14 PM IST
सुकमा: छत्तीसगढ़ के नक्सलमुक्त सुकमा जिले के दूरस्थ गांवों में अब प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं. सुकमा कलेक्टर अमित कुमार और एसपी मयंक गुर्जर ने चिंतागुफा, रामाराम और वीराभट्ठी पंचायतों का दौरा किया. उन्होंने पेड़ के नीचे चौपाल बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं.
नियद दुवड़ ते अभियान
‘नियद दुवड़ ते’ अभियान के तहत ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर लोगों को उनके अधिकारों और सुविधाओं की जानकारी दी गई. गांव के लोगों से परिवार, पढ़ाई लिखाई, रोजगार के साथ ही सरकारी योजनाओं पर चर्चा की गई. कलेक्टर अमित कुमार ने ग्रामीणों से कहा कि वे बच्चों को पढ़ाएं. बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है
सरकारी योजनाओं की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है , ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलिया व्यवस्था समाप्त हो सके-अमित कुमार, कलेक्टर, सुकमा
स्कूलों का कलेक्टर ने लिया जायजा
रामाराम के प्रायमरी स्कूल का भी जायजा लिया गया. कलेक्टर ने बच्चों से गिनती, वर्णमाला और सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे. बच्चों ने भी उनके सवालों के जवाब दिए. गांव वालों ने स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की मांग रखी. कलेक्टर ने वीबीजी रामजी योजना के तहत 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी उपलब्ध कराने का भरोसा दिया.
वीराभट्ठी में युवाओं ने खेल मैदान की मांग रखी. इसके लिए तुरंत मंजूरी दी गई. स्कूल में बाउंड्रीवॉल बनाने, सीसी सड़क, बिजली व्यवस्था में सुधार और बोर खनन के लिए विभागों को निर्देश दिए गए. वन अधिकार पट्टों के वितरण, आधार कार्ड बनाने और महतारी वंदन योजना के साथ ही दूसरी सरकारी योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया.