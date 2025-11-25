ETV Bharat / state

ओरछा में राजसी ठाठ-बाट के साथ निकली श्रीराम की बारात, देखने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

ओरछा में वैदिक परंपरा अनुसार संपन्न हुआ प्रभु श्रीराम और माता जानकी का विवाह, गीतों से गूंज उठा मंदिर परिसर.

NIWARI SHRI RAM WEDDING PROCESSION
ओरछा में राजसी ठाठ-बाट के साथ निकली श्रीराम की बारात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 11:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

निवाड़ी: प्रभु श्रीराम और माता जानकी का विवाह महोत्सव का ओरछा में भव्य आयोजन किया गया. जिसमें दूल्हा जू सरकार प्रभु श्रीराम खजूर का मुकुट धारण कर पालकी में विराजमान हुए. राजसी ठाठ-बाट से नगर में भव्य बारात निकली. इस दौरान हरे बांस मंडप छाए, सिया जू को राम ब्याहने आए और बने दूल्हा छवि देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जानकी, जैसे पारंपरिक वैवाहिक गीतों से मंदिर प्रांगण गुंजायमान रहा.

मंदिर परिसर में उमड़े श्रद्दालु

बुंदेलखंड की अयोध्या, ओरछा में विवाह पंचमी के अवसर पर मंगलवार की शाम पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भर गया. सभी को इंतजार था तो बस मंदिर के पट खुलने का. लोगों की निगाहें केवल मंदिर के पट पर जमी हुई थी, कि कब पट खुले और दूल्हा बने अपने आराध्य श्री रामराजा सरकार के दर्शन करें. वहीं, मंदिर प्रांगण में महिलाओं और श्रद्धालुओं की टोली के द्वारा वैवाहिक गीत गाए गए.

घर-घर लोगों ने प्रभु श्रीराम की बारात का किया स्वागत (ETV Bharat)

कलेक्टर ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया पूजन

पट खुलने के बाद भगवान की आरती हुई और भवनान दूल्हा सरकार श्रीराम को पालकी में विराजमान कराया गया. विदेशी पर्यटक भी इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया. पालकी में विराजमान दूल्हा सरकार का विवाह के मुख्य यजमान कलेक्टर जमुना भिडे ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन, टीका किया. जिसके बाद पालकी में विराजमान दूल्हा सरकार की बारात सहित राजा जनक के द्वार लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए प्रस्थान किया.

Niwari Shri Ram wedding procession
ओरछा में राजसी ठाठ-बाट के साथ निकली श्रीराम की बारात (ETV Bharat)

सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने दी सलामी

मंदिर से बाहर निकलते के बाद मंदिर के दरवाजे के बाहर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा दूल्हा सरकार को सलामी दी गई. इसके बाद भगवान की बारात राजसी ठाट-बाट के साथ मंदिर के पीछे से होकर पूरे नगर में घुमाया गया. राजसी बारात में जलती हुई मशाल, पालकी के आगे चांदी की छड़ी के साथ दरवान तथा राजसी चिह्न तिकोना आदि प्रमुख आकर्षण रहा.

Orchha Shri Ram janki wedding
मंदिर परिसर में उमड़े श्रद्दालु (ETV Bharat)

घर-घर लोगों ने बारात का किया स्वागत

बारात में बड़ी संख्या में धर्मध्वज लेकर जय श्री राम के नारे के साथ-साथ लोग चल रहे थे. इसके साथ ही प्राचीन समय में बजने वाला रमतूला, बैंड-बाजे, विद्युत सजावट सहित बारात के आगे बड़ी संख्या में घोड़े नृत्य करते हुए चले. बारात में आतिशबाजी भी की गई. नगर में घर-घर पालकी रोक कर भगवान का स्वागत एवं आरती उतारी गई. मध्य रात्रि में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर पर द्वारचार एवं टीका संस्कार संपन्न हुआ. जिसके बाद प्रसाद वितरण भी किया गया.

जानकी मंदिर में पूरी हुई वैवाहिक रस्में

नगर भ्रमण करते हुए बारात जानकी मंदिर पहुंची. यहां वैदिक विधि-विधान से अन्य वैवाहिक रस्में पूरी हुईं. इसके बाद बारात रामराजा मंदिर लौटी. बारात श्री रामराजा मंदिर में पहुंचते ही जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों ने दूल्हा सरकार का अनुपम स्वागत किया. दूल्हा सरकार श्रीराम-जानकी जी को यथास्थान विराजमान किया गया. इस अवसर पर रामराजा सेवा दल द्वारा रामलीला का मंचन किया गया.

TAGGED:

NIWARI VIVAH PANCHAMI
ORCHHA SHRI RAM JANKI WEDDING
ORCHHA MANDIR SHRI RAM VIVAH
NIWARI NEWS
NIWARI SHRI RAM WEDDING PROCESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

T20 विश्व कप विजेता महिला ब्लाइंड टीम में मध्य प्रदेश की 3 खिलाड़ी, सुनीता के गांव में जश्न

बीना सिविल अस्पताल में डॉक्टर और अटेंडर के बीच 'दंगल', घटना का वीडियो आया सामने

इस Gen Z के खतरनाक मंसूबे, पढ़ने-लिखने की उम्र में बनाया गिरोह, नाम रखा गैंग 02

कमलनाथ के नाम ऊपर बीजेपी सांसद का पोस्टर, कांग्रेस ने कर दी धुलाई, निगम को किया चैलेंज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.