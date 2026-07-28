ETV Bharat / state

निवाड़ी के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की धर्मेंद्र प्रधान पर आपत्तिजनक टिप्पणी, BNS की धाराओं में बुक

निवाड़ी: मध्य प्रदेश के निवाड़ी में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर कंटेंट क्रिएटर यशपाल सोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि यशपाल सोनी ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस सहित बीजेपी नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की है. पुलिस ने भाजपा मंडल की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने आरोपी यशपाल सोनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें धारा 296(a), पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत और धारा 352, शांति भंग करने से जुड़ा है. पुलिस ने गुरुवार 23 (जुलाई) को आरोपी यशपाल के कस्टडी में लेकर पूछताछ की थी. इस दौरान आरोपी ने खुद अपनी गलती का एहसास करते हुए माफी मांगी.

आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश चौरसिया के नेतृत्व में पार्टी लीडरशिप ने कंटेंट क्रिएटर यशपाल सोनी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की. इसके अलावा नेताओं ने सोनी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बंद करने की मांग की है. पुलिस अधीक्षक रे सिंह नरवरिया ने कहा, "आरोपी ने बोलने की आजादी का गलत उपयोग किया और लोगों के खिलाफ अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था."

पिछले सप्ताह देशभर में छात्रों ने नेशनल एजुकेशन सिस्टम और नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों प्रोटेस्टर्स सड़कों पर उतर आए थे. जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई) को अपना इस्तीफा दे दिया. अब यूनियन मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है. फिर छात्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर सहित देश भर में अपने आंदोलन को खत्म कर दिया. हालांकि, धर्मेंद्र प्रधान पर सोशल मीडिया रील डालकर अभद्र टिप्पणी करने से उनका परिवार भी आहत हुआ है. उनकी बेटी ने इससे परेशान होकर शिकायत दर्ज कराई और अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिया है.