ओरछा उड़कर पहुंचेगे श्रद्धालु, जल्द शुरू होगी पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सुविधा
निवाड़ी में ओरछा को पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की मिली सौगात, ट्रायल के बाद जल्द उपलब्ध होगी सुविधा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 6:36 PM IST
निवाड़ी: पर्यटन नगरी ओरछा में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अब जल्द ही हेलीकॉप्टर सुविधा मिलने वाली है. मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन विभाग मंत्रालय से इसकी मंजूरी मिल गई है. इसे लेकर पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. इलैया राजा टी द्वारा निवाड़ी कलेक्टर को एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें इस सुविधा के लिए कई तरह की तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं.
निजी ऑपरेटर के सहयोग से होगा संचालन
विश्व पर्यटन पटल पर स्थित बुंदेलखंड की धार्मिक, ऐतिहासिक व पर्यटन नगरी ओरछा में आने वाले श्रद्धालु अब जल्द ही हेलीकॉप्टर सुविधा प्राप्त कर सकेंगे. इस सुविधा से जहां पर्यटकों को सुविधा रहेगी वहीं पर्यटन विभाग को भी इसका लाभ मिलेगा. मध्य प्रदेश शासन पर्यटन विभाग मंत्रालय, भोपाल के मंत्री परिषद से मंजूरी मिलने के बाद पीपीपी मॉडल के तहत हेलीकॉप्टर सेवा की स्वीकृति दी गई है, जो निजी ऑपरेटर के सहयोग से संचालित की जाएगी.
संचालन कंपनी ने कलेक्टर को लिखा पत्र
पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा योजना के तहत फिलहाल भोपाल से चंदेरी और फिर चंदेरी से ओरछा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की बात कही गई है. इसका संचालन करने वाली कंपनी ने यहां के कलेक्टर को पत्र लिखकर इसकी अनुमति भी मांगी है. इसके साथ ही कलेक्टर से सुरक्षा व्यवस्था, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करने की बात पत्र में कही गई थी, जिसका भुगतान हेलीकॉप्टर संचालन कंपनी ही करेगी.
ट्रायल के बाद जल्द होगी सेवा उपलब्ध
निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े ने बताया, "पर्यटन विभाग से आए पत्र के अनुसार व्यवस्थाएं कर दी गई है. जल्द ही ट्रायल करने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी."
- 40 मिनट में मैहर से चित्रकूट, सफर का आनंद लेने के लिए ढीली करनी होगी जेब
- मध्य प्रदेश में पर्यटन व धार्मिक स्थलों की सैर करें हेलीकॉप्टर से, देखें- टाइमिंग और किराया
टीकमगढ़ के भाजपा नेता विकास यादव ने ओरछा आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किए जाने की मांग की थी. जिसके बाद 9 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर इन मांगों को पूरा किए जाने के लिए अनुरोध किया गया था और अब पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सुविधा ओरछा में शुरू किया जाना तय हो गया है.