महाकाल लोक की तरह बनेगा ओरछा का रामराजा लोक, मोहन यादव करेंगे फेज-2 का भूमिपूजन

332 करोड़ के कामों का भूमिपूजन और लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बुधवार 15 अक्टूबर को निवाड़ी जिले के ओरछा तहसील मुख्यालय के दौरे पर रहेंगे. अपने ओरछा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव श्री रामराजा लोक के दूसरे चरण में होने वाले निर्माण कार्यों की आधारशिला रखेंगे. ओरछा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करीब 257 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत के कार्यों का भूमिपूजन और 74 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण करेंगे. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभों का वितरण भी किया जाएगा.

निवाड़ी: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बुधवार को भगवान रामराजा की नगरी ओरछा पहुंचेंगे. जहां श्री रामराजा लोक का भूमिपूजन करेंगे. मुख्यमंत्री के दौरे और श्री रामराजा लोक के भूमिपूजन की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है. ओरछा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करीब 257 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत के कार्यों का भूमिपूजन और 74 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण करेंगे.

करीब ढाई घंटे ओरछा में बिताएंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह करीब 11 बजे ओरछा पहुंचेंगे. जहां वह श्रीरामराजा सरकार के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और प्रगति का आशीर्वाद लेंगे. इसके साथ ही श्री रामराजा लोक के फेस 2 का भूमि पूजन भी करेंगे. इसके अलावा निवाड़ी जिले को करीब 100 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगातें देंगे. निवाड़ी प्रशासन और पुलिस ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

श्री रामराजा लोक (ETV Bharat)

वृद्धाश्रम में भोजन करेंगे सीएम

एसपी रायसिंह नरवारिया ने बताया कि, ''मुख्यमंत्री सुबह करीब 11 बजे हैलीकॉप्टर से ओरछा पहुंचेंगे. जहां से मुख्यमंत्री सीधे श्री रामराजा मंदिर पहुंचेंगे. जहां श्री रामराजा के दर्शन के बाद श्री रामराजा लोक फेस -2 का भूमिपूजन करेंगे. फिर मुख्यमंत्री एक आमसभा को संबोधित करेंगे. सभा के बाद वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों के साथ भोजन करेंगे. प्रदेश के मुखिया के ओरछा आगमन पर ओरछा नगर बासियो में खूब जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है.

रामराजा लोक के भूमिपूजन की तैयारियां पूरी (ETV Bharat)

रामराजा सरकार की नगरी ओरछा को उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित करने के लिए रामराजा लोक का निर्माण किया जा रहा है. इसके अलावा टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए ओरछा को हैरिटेज लुक दिया जा रहा है. सरकार द्वारा ओरछा को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल करने के लिए कवायद की जा रही है. क्योंकि ओरछा के धार्मिक नगरी होने के चलते यहां हजारों की संख्या में रोजाना लोग आते हैं. लेकिन अब इसे टूरिज्म का भी हब बनाया जाएगा.