ओरछा को हेलीकॉप्टर योजना की सौगात, निवाड़ी में 3500 करोड़ से बनेगा का स्टील प्लांट

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओरछा श्रीराम राजा लोक के दूसरे चरण का किया शिलान्यास. ओरछा को हेलीकॉप्टर योजना से जोड़ने की कही बात.

Orchha helicopter connectivity
ओरछा को 332 करोड़ की सौगात (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

October 16, 2025

Updated : October 16, 2025 at 7:06 AM IST

सागर: निवाड़ी जिले के ओरछा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 अक्टूबर को श्रीराम राजा लोक के दूसरे चरण का शिलान्यास और विकास कार्यों का लोकार्पण किया. उन्होंने श्रीराम राजा लोक के मॉडल और प्रदर्शनी का भी जायजा किया. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई घोषणाएं भी की. धार्मिक पर्यटन स्थल रामराजा की नगरी ओरछा को हेलिकॉप्टर योजना से जोड़ने की घोषणा और निवाड़ी जिले में 3500 करोड़ के स्टील प्लांट का लोकार्पण भी होगा.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, ''ओरछा में 500 साल पुराना वैभव फिर जीवंत हो रहा है. राज्य सरकार ओरछा को धार्मिक पर्यटन में आगे लाने हर संभव कार्य कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है. इसी तरह बेतवा नदी किनारे प्रभु श्रीराम का ओरछा धाम भी जगमगा रहा है.''

Orchha ramraja lok phase 2
श्रीराम राजा लोक के दूसरे चरण का किया शिलान्यास (ETV Bharat)

ओरछा को 332 करोड़ की सौगात
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, ''राज्य सरकार ने ओरछा, चित्रकूट धाम सहित श्रीराम वन गमन पथ विकसित करने 2200 करोड़ रुपये की योजना का शुभारंभ किया है. इसके साथ उज्जैन, जानापाव जैसे भगवान श्रीकृष्ण के लीला स्थलों को भी तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है. ओरछा को 332 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली है. इसमें श्री रामराजा लोक के दूसरे चरण में होने वाले 132 करोड़ की लागत से कार्यों का भूमिपूजन भी शामिल है.''

Orchha ramraja lok phase 2
ओरछा का श्रीराम राजा लोक (ETV Bharat)
cm yadav bhoomi pujan ramraja lok
श्रीराम राजा लोक के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया (ETV Bharat)

3500 करोड़ का स्टील प्लांट होगा शुरू
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, ''सरकार लाड़ली बहनों के खाते में पैसा भेजकर मजबूत बना रही है. किसानों के खाते में भी पैसे डाले जा रहे हैं. बच्चों की स्कूल फीस, किताबें, ड्रेस और लैपटॉप दिए जा रहे हैं. भविष्य में बुंदेलखंड को केन-बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना का लाभ भी मिलेगा. यहां से पलायन की समस्या दूर हो रही है. निवाड़ी जिले में कुछ महीने बाद 3500 करोड़ के स्टील प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नेगुआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन, निवाड़ी में नई सड़क, निवाड़ी को नगर पालिका का दर्जा देने सर्वे कराने का एलान किया.''

इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने श्रीराम राजा लोक के प्रथम चरण के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण भी किया. वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, ''जब हम जय श्रीराम कहते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है. वे हमारे प्रभु श्रीराम के अस्तित्व का प्रमाण मांगते हैं.''

