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6000 की नौकरी छोड़ी, अब बने गुजिया किंग, शुद्ध देसी-मावे से बनी मिठाई की दीवानी पब्लिक

निवाड़ी का रामराजा मिष्ठान भंडार ( ETV Bharat )

निवाड़ी: जिले की पृथ्वीपुर तहसील अंतर्गत ग्राम ज्योरा की गुजिया और इससे जुड़े दो भाइयों के संघर्ष और मेहनत की कहानी आज के दौर में युवाओं के लिए प्रेरणादायक है. गांव के रामराजा मिष्ठान भंडार के संचालक अभिषेक यादव व सचिन यादव बताते हैं कि, ''उनके पिताजी पशुपालक और लघु कृषक हैं. बचपन में जीवन खेल खिलौनों से परे संघर्ष और आर्थिक तंगी में गुजारा है.''

आर्थिक तंगी से छूटी दोनों भाईयों की पढ़ाई