6000 की नौकरी छोड़ी, अब बने गुजिया किंग, शुद्ध देसी-मावे से बनी मिठाई की दीवानी पब्लिक
आर्थिक तंगी से छूटी सचिन और अभिषेक की पढ़ाई, गुडिया शॉप से डेली के कमा रहे 15 हजार रुपए, दूर-दूर से आते हैं लोग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 2:56 PM IST
निवाड़ी: जिले की पृथ्वीपुर तहसील अंतर्गत ग्राम ज्योरा की गुजिया और इससे जुड़े दो भाइयों के संघर्ष और मेहनत की कहानी आज के दौर में युवाओं के लिए प्रेरणादायक है. गांव के रामराजा मिष्ठान भंडार के संचालक अभिषेक यादव व सचिन यादव बताते हैं कि, ''उनके पिताजी पशुपालक और लघु कृषक हैं. बचपन में जीवन खेल खिलौनों से परे संघर्ष और आर्थिक तंगी में गुजारा है.''
आर्थिक तंगी से छूटी दोनों भाईयों की पढ़ाई
अभिषेक ने पिताजी की आर्थिक हालात से मजबूर होकर बारहवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी. घर का गुजारा करने के लिए दूसरों की मिठाई की दुकान पर काम किया. इस दौरान उन्हें मासिक पगार के रूप में 6 हजार रुपए मिलते थे. 30 वर्षीय अभिषेक के अनुसार, सन 2012 से सन 2016 तक मिठाई की दुकान पर नौकरी कर गुजिया बनाना सीखा. समय के साथ छोटा भाई जब घर में सहयोग करने लगा तब दोनों भाइयों ने सन 2017 में एक कच्चे मकान की छत के नीचे छोटी सी मिठाई की दुकान की शुरुआत की.
गुजिया बनाने में शुद्ध मावे और घी का उपयोग
शुरुआत में ही कड़ी मेहनत से 8 से 10 किलो गुजिया बिकने लगी. जिससे आर्थिक हालात थोड़े सुधरे. दोनों भाइयों ने बाद में एक बेहतर दुकान का निर्माण कराया. आज अभिषेक और सचिन को स्वयं की दुकान चलाते 9 वर्ष हो चुके हैं. मावे से बनी इस गुजिया के मसाले में घी में भुने काजू, कद्दूकस सूखा नारियल, खसखस दाने आदि को गहरा भून गुजिया को तैयार किया जाता है.
डेली 10 से 15 हजार की कमाई
आज हालात यह हैं कि एक दिन में 35 से 40 किलो गुजिया बिक जाती है. वहीं त्योहारों पर आर्डर मिलने पर 80 से 90 किलो गुजिया बेच देते हैं. रोजाना 10 से 15 हजार रुपए कमाई कर रहे हैं. रामराजा गुजिया की खास बात यह है कि, यह अपने घर परिवार से उपलब्ध होने वाले मावे से ही गुजिया बनाते. वह अपने चाचा से मावा व घी लेकर ही गुजिया बनाते हैं. चूंकि इनके पिताजी स्वयं पशुपालक हैं, खुद की 15 गाय, 10 भैंस हैं जिससे उन्हें घर का बना घी और मावा उपलब्ध हो जाता है. बाहर से मावा क्रय नहीं करते हैं.
गुजिया लेने ग्राहकों की लगती है लाइन
समीपस्थ क्षेत्र से गुजरने वाले व्यक्ति ज्योरा की रामराजा गुजिया का स्वाद चखे बिना नहीं गुजरते हैं. पुष्य नक्षत्र में समीपस्थ क्षेत्रों के श्रद्धालु रामराजा सरकार के दर्शनों हेतु पद यात्रा करते हैं, जो इनकी शुद्धता से बनी गुजिया प्रसाद के लिए अवश्य लेते हैं. ग्राहक देवेंद्र ने बताया कि, ''जब ही इस रास्ते से गुजरते हैं तो गुजिया लेना नहीं भूलते. इनकी गुजिया बहुत ही टेस्टी होती है और साफ सफाई का भी काफी ख्याल रखा जाता है.''
यहां बनने वाली गुजिया की प्रसिद्धि इस कदर बढ़ रही है कि, मध्य प्रदेश के कोने-कोने में लोग ज्योरा को ज्योरा गांव नहीं बल्कि गुजिया की प्रसिद्धि के लिए जान रहे हैं. मिलावट के इस दौर में ज्योरा शुद्ध मिठाई के लिए अपनी अलग ही पहचान बना रहा है. कभी तंगी से झूझने वाले अभिषेक और सचिन का पूरा परिवार दिन भर गुजिया के इस व्यवसाय में उनका सहयोग कर उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है.