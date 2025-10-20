ETV Bharat / state

ऋषिकेश में गंगा नदी में बहा मध्य प्रदेश का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 4 दिन बाद भी लापता

दोस्तों के साथ घूमने ऋषिकेश गया था हेमंत निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर नगर के चोपड़ा कुआं निवासी विनोद सोनी के इकलौते पुत्र हेमंत सोनी (उम्र 28 वर्ष) बीते चार दिनों से उत्तराखंड के ऋषिकेश में लापता हैं. परिजनों के बताए अनुसार, हेमंत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और 14 अक्टूबर को कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए ऋषिकेश गए थे. 15 अक्टूबर को दोनों दिल्ली पहुंचे, जहां से हेमंत के चचेरे भाई अमित सोनी भी उनके साथ चल पड़े.

निवाड़ी: पृथ्वीपुर के रहने वाले हेमंत सोनी अपने कुछ दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने हरिद्वार गए थे. ऋषिकेश में घूमते समय बजरंग सेतु पुल से अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण हेमंत नीचे नदी में गिर गए, इसके बाद से उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है. हेमंत सोनी के लापता होने की जानकारी मिलने पर पृथ्वीपुर विधानसभा के विधायक नितेन्द्र सिंह राठौर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को इसकी जानकारी देते हुए मदद देने की बात कही. जिसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस संबंध में बातचीत कर हेमंत सोनी को ढूंढने में मदद करने के लिए फोन पर चर्चा की.

पुल से गिरकर गंगा नदी में बहा हेमंत

तीनों ने एक दिन हरिद्वार में रुकने के बाद 16 अक्टूबर की शाम ऋषिकेश का रुख किया. रात करीब 9 बजे तीनों लक्ष्मण झूला के पास स्थित बजरंग सेतु पहुंचे, जो उस समय निर्माणाधीन था. अमित सोनी ने बताया कि, ''पुल पर न तो कोई सुरक्षा गार्ड था और न ही कोई चेतावनी बोर्ड. घूमते वक्त हेमंत को एक फोन कॉल आया, वे बात करते हुए थोड़ा आगे चले गए और कुछ ही देर में अचानक गिरने की आवाज आई. जब तक उनके साथी कुछ समझ पाते, वह गंगा के तेज बहाव में बह चुका था.''

पुल से गिरकर गंगा नदी में बहा हेमंत (ETV Bharat)

परिजन ने लगाई सीएम मोहन यादव से गुहार

पृथ्वीपुर विधायक नितेंद्र सिंह राठौर को घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने हेमंत सोनी को ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से संपर्क कर उनकी विधानसभा के निवासी के लिए मदद की बात कही. विधायक नितेन्द्र सिंह राठौर से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है. परिजन ने भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अपील की है कि उत्तराखंड सरकार के सहयोग से हेमंत की खोज में और तेजी लाई जाए, ताकि जल्द से जल्द उनका पता चल सके.

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार गंगा नदी में सर्च अभियान चला रहीं हैं, लेकिन चार दिन बाद भी हेमंत का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. परिवार अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि हेमंत सकुशल मिल जाए. घटना के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर चर्चा कर हेमंत सोनी को ढूढ़ने के लिए हर संभव मदद देने की चर्चा की है.