छात्राओं के पेट में निवाला जाते ही आने लगी अजीब आवाज, स्कूल परिसर में अफरा-तफरी

घटना की सूचना मिलते ही निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े स्वयं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचीं और भर्ती बच्चियों का हालचाल जाना. उन्होंने डॉक्टरों से उपचार की जानकारी ली और बच्चियों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने परिजनों को भी आश्वस्त किया कि सभी बच्चियों की स्थिति पर प्रशासन की सतत निगरानी है.

निवाड़ी: कन्या पाठशाला में मंगलवार को भोजन करने के बाद अचानक कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. भोजन के कुछ ही समय बाद बच्चियों को पेट में दर्द, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत हुई. जिससे स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. विद्यालय प्रबंधन द्वारा तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद 108 एंबुलेंस सेवा के माध्यम से बीमार बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवाड़ी में भर्ती कराया गया.

भोजन करने के बाद बच्चियों की तबीयत बिगड़ी (ETV Bharat)

भोजन के परीक्षण के दिए निर्देश

सीएमएचओ डॉ. अनिल झमनानी ने बताया कि "सभी बच्चियों की हालत स्थिर है और उन्हें आवश्यक उपचार दिया जा रहा है. प्रशासन द्वारा भोजन की गुणवत्ता की जांच कराने और संबंधित सामग्री के सैंपल लेकर परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं." कन्या पाठशाला की छात्राओं की तबीयत भोजन करने के बाद बिगड़ने की घटना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर जमुना भिड़े ने 16 दिसंबर को दोपहर करीब 2 बजे विद्यालय का निरीक्षण किया.

कलेक्टर ने रसोई घर का लिया जायजा

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कक्षा और रसोईघर की संपूर्ण व्यवस्था का जायजा लिया. कलेक्टर ने विद्यालय में मौजूद बच्चियों से सीधे संवाद कर भोजन की गुणवत्ता, स्वाद, मात्रा और परोसे जाने के तरीके के संबंध में विस्तृत जानकारी ली. बीमार हुई कक्षा 6 की छात्रा निहारिका अहिरवार ने बताया कि "भोजन करने के बाद कुछ बच्चियों को उल्टी और सिर दर्द की शिकायत हुई थी. जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया."

बच्चियों से मिलने अस्पताल पहुंची कलेक्टर (ETV Bharat)

'भोजन की गुणवत्ता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं'

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रसोई घर की साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के भंडारण, पानी की उपलब्धता तथा भोजन बनाने की प्रक्रिया की बारीकी से जांच की. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि भोजन की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भोजन तैयार करने से पहले सामग्री की जांच तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए.

जांच कर दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समन्वय बनाकर पूरे मामले की जांच करने और दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने बच्चियों के स्वास्थ्य पर सतत निगरानी रखने, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए.