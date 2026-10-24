बस में कंडक्टरी की, 5000 से शुरु की दुकान, गणेश तिवारी रोजाना बेच रहे 1 क्विंटल गुजिया, शिवराज भी मुरीद
कभी सरकारी नौकरी और आर्थिक तंगी से जूझने वाले गणेश तिवारी दूसरों को देते हैं रोजगार, उनकी गुजिया को खाने दूर-दूर से आते हैं ग्राहक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 1:16 PM IST
निवाड़ी: यह सक्सेस स्टोरी बड़ी दिलचस्प है, कभी सरकारी नौकरी तो कभी बस पर कंडक्टर रहे गणेश तिवारी आज अपनी मिठाई की दुकान में दूसरों को रोजगार देते हैं. टीकमगढ़ झांसी हाइवे के ग्राम जेवरा मौरा में स्थित श्री गणेश गुजिया दुकान के ऑनर गणेश तिवारी के भाई बताते हैं कि, ''उनके पिताजी एक गरीब किसान थे. घर में आर्थिक तंगी थी. शुरुआती दौर में पढ़ाई लिखाई के लिए तंगी के चलते व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इंटर तक पढ़ाई कर पुलिस और सेना की तैयारी की, परन्तु सफलता नहीं मिली.''
संत ने दी दुकान खोलने की सलाह
बाद में गणेश तिवारी ने टीकमगढ़ झांसी बस पर कंडक्टर की नौकरी की पर उस में भी सफल नहीं हुए. चूंकि गणेश तिवारी गांव में स्थित मनोकामना पूर्ण पट्ठा सरकार हनुमान जी के भक्त थे, प्रतिदिन की दिनचर्या की शुरुआत हनुमान जी के दर्शनों से ही होती थी. एक बार जब वह मंदिर दर्शन के लिए गए तो उन्हें एक दिव्य पराशक्ति के जानकार संत श्री रावतपुरा सरकार रविशंकर जी महाराज मिले. महाराज के आशीर्वाद लेने गए तिवारी ने अपनी समस्या रावतपुरा सरकार के संत रविशंकर महाराज को बताई और शुभाशीष मांगा.
महाराज ने गणेश को मिठाई व जलपान के व्यवसाय का सुझाव दिया, परन्तु दुकान की शुरुआत करने के लिए गणेश के पास बर्तन खरीदने हेतु पैसों की व्यवस्था नहीं थी. उन्होंने यहां वहां से पांच हजार रुपये उधार लेकर सन 1998 में मिठाई की दुकान के लिए समान खरीदा और किराए की दुकान में गुजिया बनाने की शुरुआत की. खास बात यह है कि, गणेश को मिठाई बनाने का कोई अनुभव नहीं था. वह बताते हैं, ''हनुमान जी की प्रेरणा से शुरुआत में आशाजनक सफलता मिली.''
शुरुआत में बेचते थे 20 गुजिया, अब हर दिन 1 क्विंटल पहुंची मात्रा
शुरुआती दौर में गणेश 10 से 20 किलो गुजिया बेचते थे, पर धीरे धीरे ग्राहकों को गुजिया इतनी पसंद आ गई कि, आज यह समूचे मध्य प्रदेश में बड़ी प्रसिद्ध है और ग्राहकों की कतारें लगती हैं. आज गणेश तिवारी का स्वयं का रेस्टोरेंट श्री गणेश गुजिया के नाम से है. आज वह एक क्विंटल प्रतिदिन की गुजिया और इसके अतिरिक्त पेड़ा और जलपान की अन्य सामग्री बेचते हैं. कभी 60 रुपए किलो मिलने वाली गुजिया आज 400 रुपए किलो बिकती है. गणेश तिवारी के भाई हरिओम के अनुसार लगभग चालीस हजार से पचास हजार दिन की बिक्री करते हैं.
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शुद्ध मावे और घी से बनती है गुजिया
गणेश तिवारी बताते हैं कि, ''गुजिया को शुद्ध मावा और देशी घी से निर्मित किया जाता है. गुजिया के बीच में खसखस दाने, नारियल का बुरादा, काजू, बादाम, इलायची को घी में भूनकर मसाला तैयार किया जाता. इसके बाद इस मसाले को गुजिया के बीच भरकर तैयार किया जाता है. गुजिया के आर्डर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता भोपाल हैदराबाद, कश्मीर, लुधियाना, चंडीगढ़ सहित देश के अलग अलग स्थान सह विदेशों से भी आते हैं. प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व अनेकों मंत्री भी गुजिया का स्वाद ले चुके हैं. शिवराज सिंह सहित कई मंत्री आला अधिकारी आज भी ऑर्डर पर गुजिया मंगाते रहते हैं.''
गणेश तिवारी ने लोगों को दिया रोजगार
टीकमगढ़ झांसी हाइवे से गुजरने वाले लगभग वाहन गुजिया खरीदने दुकान पर अवश्य रुकते हैं. कभी खुद रोजगार और तंगी से झूझने वाले तिवारी आज लगभग 12 से 15 लोगों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह की पगार पर रखे हैं, और लोगों को व्यवसाय के प्रति प्रेरित व स्वयं रोजगार प्रदान कर रहे हैं. गणेश तिवारी गुजिया की दुकान की शुरुआत आज भी प्रातः पट्ठा सरकार हनुमान जी के दर्शन कर ही करते हैं.