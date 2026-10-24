ETV Bharat / state

बस में कंडक्टरी की, 5000 से शुरु की दुकान, गणेश तिवारी रोजाना बेच रहे 1 क्विंटल गुजिया, शिवराज भी मुरीद

निवाड़ी की श्री गणेश गुजिया दुकान ( ETV Bharat )

निवाड़ी: यह सक्सेस स्टोरी बड़ी दिलचस्प है, कभी सरकारी नौकरी तो कभी बस पर कंडक्टर रहे गणेश तिवारी आज अपनी मिठाई की दुकान में दूसरों को रोजगार देते हैं. टीकमगढ़ झांसी हाइवे के ग्राम जेवरा मौरा में स्थित श्री गणेश गुजिया दुकान के ऑनर गणेश तिवारी के भाई बताते हैं कि, ''उनके पिताजी एक गरीब किसान थे. घर में आर्थिक तंगी थी. शुरुआती दौर में पढ़ाई लिखाई के लिए तंगी के चलते व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इंटर तक पढ़ाई कर पुलिस और सेना की तैयारी की, परन्तु सफलता नहीं मिली.''

संत ने दी दुकान खोलने की सलाह