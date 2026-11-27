ओरछा में दिग्विजय सिंह का दान चोरी पर निशाना, हर मंदिरों के चढ़ावे का पूरा हिसाब दे सरकार
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पहुंची ओरछा, रामराजा सरकार मंदिर में चढ़ावे के हिसाब और जांच की मांग. रिपोर्ट-कपिल सरवैया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 5:30 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 6:42 PM IST
निवाड़ी: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा गुरुवार को धार्मिक नगरी ओरछा पहुंची. उन्होंने अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ श्रीरामराजा सरकार मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.
मंदिर में दर्शन के बाद दिग्विजय सिंह बेतवा नदी स्थित कंचना घाट पहुंचे, जहां उन्होंने पार्थिव शिवलिंग निर्माण और पूजन में भाग लिया. यहां उन्होंने श्रीरामराजा सरकार मंदिर और अन्य मंदिरों में कथित दान चोरी और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया.
मंदिरों में चढ़ावे के हिसाब और जांच की मांग
ओरछा पहुंचे दिग्विजय सिंह ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और ओरछा के श्रीरामराजा सरकार मंदिर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए. उन्होंने मंदिरों में भ्रष्टाचार और चोरी के आरोप लगाते हुए कहा कि, "मंदिरों में आने वाले चढ़ावे और दान की राशि का पूरा हिसाब रखा जाना चाहिए लेकिन किसी भी मंदिर में ऐसा नहीं हो रहा है. इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए." उन्होंने भगवान रामराजा सरकार से मंदिरों में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार को समाप्त करने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होने की प्रार्थना करने की बात भी कही.
श्रीरामराजा सरकार मंदिर में दान राशि का विवाद
ओरछा स्थित श्रीरामराजा सरकार मंदिर में दान राशि, खजाने और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कई विवाद और जांच चर्चा में रहे हैं. नवंबर 2026 में मंदिर के शाही खजाने के सत्यापन और ताले तोड़ने के आरोपों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और विवाद सामने आए. जिला प्रशासन ने ताला तोड़ने के आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि कलेक्टर की देखरेख और वीडियोग्राफी के साथ 6 सदस्यीय समिति द्वारा संपत्ति और खजाने का फिर से सत्यापन किया जा रहा है.
इसी साल जून माह में रामराजा मंदिर दान घोटाले में हाईकोर्ट ने पूर्व लिपिक मुन्नालाल तिवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी थी. साल 2017 में ओरछा के तत्कालीन कलेक्टर को मंदिर में दानराशि और आभूषणों में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी. यह मामला आभूषणों और गुप्त दान की राशि में कथित हेराफेरी से जुड़ा है और आज भी अनसुलझा है.
जुलाई माह में मंदिर की दान पेटियों की गिनती के दौरान लगभग 6 लाख रुपये अधिक मिलने का मामला सामने आया था, जिसके बाद दान की राशि में अंतर को लेकर चर्चा हुई और प्रशासन सतर्क हुआ. 2016 में भी दान राशि में हेराफेरी का एक मामला सामने आया था.
'राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जाए'
सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, "भाजपा हिंदू और हिंदुत्व को एक ही धर्म मानती है जबकि वे हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते, उनका धर्म सनातन है." उन्होंने रामराज सरकार की दान राशि में हुए घोटाले की निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग की है. इसके अलावा उन्होंने मौजूदा राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग फिर दोहराई. उन्होंने कहा कि जिनके नेतृत्व में रामजी का दान चोरी हो गया, उन्हें ट्रस्ट में नहीं बने रहना चाहिए.
बिहार की लोक गायिका ने दी प्रस्तुतियां
निवाड़ी जिले में 4 दिन चली दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के चौथे दिन ओरछा में बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने प्रस्तुतियां दीं. कार्यक्रम में नेहा ने अपने लोकगीतों के जरिए चंदा चोरी और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर निशाना साधा.
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