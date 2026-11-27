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ओरछा में दिग्विजय सिंह का दान चोरी पर निशाना, हर मंदिरों के चढ़ावे का पूरा हिसाब दे सरकार

बेतवा नदी स्थित कंचना घाट पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण ( ETV Bharat )

निवाड़ी:​ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा गुरुवार को धार्मिक नगरी ओरछा पहुंची. उन्होंने अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ श्रीरामराजा सरकार मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.