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VIP काफिले से गायब होंगी गाड़ियां, PM मोदी की अपील के बाद नित्यानंद राय ने लिखा पत्र

सुरक्षा कम करने का पत्र: पहला पत्र केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के निजी सचिव प्रशांत रंजन (IRS) की ओर से बिहार सरकार के मुख्य सचिव को भेजा गया है. पत्र में अनुरोध है कि दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में केवल एक वाहन सीआरपीएफ और एक वाहन राज्य पुलिस का ही लगाया जाए.इसके साथ ही जिला और थाना स्तर से अतिरिक्त वाहन लगाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

गृह राज्य मंत्री की पहल: इस कड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेट्रोल और डीजल की बचत को लेकर एक बड़ी पहल की है. उन्होंने अपने बिहार दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और स्वागत में लगने वाले वाहनों की संख्या को सीमित करने का कड़ा निर्देश जारी किया है. इसको लेकर उनकी तरफ से 13 मई 2026 को दो अलग-अलग पत्र भी जारी किए गए हैं.

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के साथ-साथ सभी राजनेताओं को भी एक बड़ी नसीहत दी है. उन्होंने आह्वान किया है कि सभी नेता अपने आधिकारिक काफिले में कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें.अब प्रधानमंत्री के इस विशेष आह्वान का सीधा असर देश के साथ-साथ बिहार की सियासत में भी साफ देखने को मिल रहा है.

कार्यकर्ताओं के लिए गाइडलाइन: गृह राज्य मंत्री की ओर से दूसरा पत्र भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष को भेजा गया है. इसमें उन्होंने पार्टी कार्यक्रमों और सरकारी आयोजनों में स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा वाहनों के उपयोग पर रोक लगाने की विशेष अपील की है. उन्होंने साफ लिखा है कि जब भी वे किसी जिले में जाएं, तो वहां स्वागत के लिए गाड़ियों का लंबा काफिला न लगाया जाए.

भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष को भेजा गया पत्र (ETV Bharat)

तीन गाड़ियों से मुख्यमंत्री: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रधानमंत्री की इस नसीहत को पूरी गंभीरता से अपने व्यवहार में लाया है. पहले जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काफिले में हमेशा 15 से 20 गाड़ियां हुआ करती थीं, वहीं अब वे मात्र तीन गाड़ियों से चल रहे हैं. आज जब मुख्यमंत्री बाहर निकले, तो उनके साथ एक उनकी और दो सुरक्षाकर्मियों की गाड़ियां थीं.

"प्रधानमंत्री ने लोगों से अनुरोध किया है कि वह कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी सुझाव दिया गया है. हम लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का अमल कर रहे हैं. नित्यानंद राय जी ने भी अपनी सुरक्षा में कमी को लेकर पहल किया है."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, भाजपा

"पूरे विश्व में तेल का संकट है, वर्तमान परिस्थितियों में जरूरत है कि लोग कम से कम तेल और डीजल का इस्तेमाल करें. नेता भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो यह बेहतर है और इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, कार्यकर्ता भी उनका अनुसरण करेंगे. अगर हम तेल का खपत कम करेंगे तो हमारे पास रिजर्व अधिक होगा और अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा."— डॉक्टर विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री



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