नित्यानंद राय का तेजस्वी के शपथ ग्रहण वाले बयान पर निशाना,कहा जनता 6 नवंबर को ही कर देगी सूपड़ा साफ
नित्यानंद राय ने तेजस्वी के 18 नवंबर को शपथ ग्रहण वाले बयान को बताया सपना,कहा 6 नवंबर को ही खत्म हो जाएगी कहानी
Published : November 3, 2025 at 1:46 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव 6 नवंबर को होना है इसके मद्देनजर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज है. रविवार को पटना में तेजस्वी यादव के 18 नवंबर को शपथ लेने वाले बयान पर पूरा एनडीए उनपर हमलावर है. कल चिराग पासवान ने जहां तेजस्वी यादव को अहंकार ना करने की नसीहत दी थी वहीं आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तंज कसा है.
नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव किस आधार पर अपनी सरकार बनाने और शपथ ग्रहण की तारीख बता रहे हैं. राजद का सूपड़ा पहले फेज की वोटिंग यानी 6 नवंबर को ही हो जाएगा. इसलिए तेजस्वी सपना देखना बंद करें.
तेजस्वी ने 2020 में भी देखा था सपना-नित्यानंद राय : नित्यानंद राय ने आगे कहा कि ठीक ऐसा ही सपना तेजस्वी यादव ने 2020 में भी देखा था और बिहार में उनके कार्यकर्ताओं ने दो दिन में ही जंगल राज की स्थिति पैदा कर दी थी. इसलिए बिहार की जनता अब कभी भी राजद को सत्ता में नहीं आने देगी. बिहार की जनता शांति और विकास चाहती है जो केवल एनडीए की सरकार में ही संभव है.
बिहार में फिर बनेगी सुशासन की सरकार :तेजस्वी यादव के बयान को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने आगे कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार बनेगी और आरजेडी का सूपड़ा साफ होगा.जनता वैसे लोगों को कभी भी नहीं पसंद करती जिनके नाम पर उनके समर्थक हंगामा करते और लोगों को डराते हों.
आरजेडी चुनाव से पहले ही लोगों में खौफ का महौल: नित्यानंद राय ने कहा कि इन दिनों चुनाव के नाम पर जो गाने निकाले गए है वो अपने आप में ही इतने हंगामेदार और डर पैदा करने वाले है कि जनता इन गानों को सुन रही है और वो समझ रही है कि ये करना चाहते हैं. ऐसे किसी भी दल को सत्ता में नहीं आने देगी जो इस तरह का लोगों के बीच भय का महौल बनाती हो.
तेजस्वी अहंकार में दे रहें ऐसा बयान : इस तरह नित्यानंद राय ने साफ कर दिया है कि जनता का मैंडेट एनडीए के साथ है.तेजस्वी यादव जो सरकार बनाने और शपथ लेने की बात कह रहे हैं वो केवल उनका अहंकार है. केंद्रीय मंत्री ने इस बार के चुनाव में आरजेडी की स्थिति के लिए आम के पेड़ का उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरह आम के पेड़ से फल टूट जाने के बाद पेड़ में इक्का-दुक्का पेड़ में सूखे आम रह जाते हैं वैसे ही इस चुनाव में आरजेडी का सूपड़ा साफ हो जाएगा और उनके पार इक्का -दुक्का ही सीटें रह जाएगी.
