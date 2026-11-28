विदेशी ताकतों के प्रभाव में काम कर रहा विपक्ष: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय
Nityanand Rai ON CJP Funding:कटिहार के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी फंडिंग, भ्रष्टाचार और महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरा रिपोर्ट-मनीष ठाकुर
Published : November 28, 2026 at 8:46 PM IST
कटिहार: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कटिहार में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन के दौरान विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने सीजेपी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके और सीजेपी नेता सौरभ दास पर विदेशी फंडिंग से जुड़े आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में कुछ लोग विदेशी ताकतों के प्रभाव में काम कर रहे हैं और विपक्ष के कई नेता ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं.
राहुल और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे विदेशी हाथों की कठपुतली बनकर ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश करने वाली ताकतों के खिलाफ सच्चाई सामने आनी चाहिए.
विदेशी फंडिंग के आरोपों पर जांच जारी
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने एक अमेरिकी महिला की ओर से लगाए गए आरोपों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि अभिजीत दीपके को विदेश से फंडिंग किए जाने के आरोप सामने आए हैं और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है,हालांकि इन आरोपों की सत्यता जांच के निष्कर्षों के बाद ही स्पष्ट होगी.
SIR और भ्रष्टाचार पर विपक्ष को घेरा
वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा. उन्होंने विपक्षी दलों पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए संवेदनशील मुद्दों को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए पारदर्शिता तथा जवाबदेही जरूरी है.
महिला आरक्षण और परिसीमन पर केंद्र की प्रतिबद्धता
वहीं परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है. महिला आरक्षण को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए जिन आवश्यक प्रावधानों और प्रक्रियाओं की जरूरत होगी, केंद्र सरकार उन्हें पूरा करेगी. उन्होंने भरोसा जताया कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े जरूरी पहलुओं पर सरकार आवश्यक कदम उठाएगी.
सम्मेलन में कई दिग्गज रहे मौजूद
इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अलावा बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, भाजपा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक निशा सिंह, कोढ़ा विधायक कविता पासवान सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे.
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