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विदेशी ताकतों के प्रभाव में काम कर रहा विपक्ष: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय

कटिहार में नित्यानंद राय ( ETV Bharat )

कटिहार: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कटिहार में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन के दौरान विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने सीजेपी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके और सीजेपी नेता सौरभ दास पर विदेशी फंडिंग से जुड़े आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में कुछ लोग विदेशी ताकतों के प्रभाव में काम कर रहे हैं और विपक्ष के कई नेता ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं.

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