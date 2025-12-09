ETV Bharat / state

बगैर जांच बिगड़ रहा खेती का 'खेल'; पोषक तत्वों की कमी बढ़ा रही लागत, पैदावार में भी गिरावट, पढ़िए कैसे करें मिट्टी का मैनेजमेंट

मिट्टी में आर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की होती जा रही कमी, मृदा की जांच से किसानों को मिलेगा कई समस्याओं से छुटकारा.

खेत की मिट्टी को इलाज की जरूरत.
खेत की मिट्टी को इलाज की जरूरत. (Photo Credit; ETV Bharat)
आगरा : मिट्टी में आर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की कमी हो गई है. जबकि PH वैल्यू अधिक हो गई है. इससे फसलों की पैदावार गिरने के साथ खेती की लागत भी बढ़ रही है. बेतहाशा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की सेहत खराब होती जा रही है.

सन 1967 में आई फिल्म 'उपकार' का गाना...' मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती...' आज भी लोगों की जुबान है. मगर, इन 58 वर्षों में मिट्टी की सेहत साल दर साल खराब होती गई. क्या है इसके पीछे का कारण?, किस तरह के उपाय करने होंगे?. पढ़िए ईटीवी भारत की रिपोर्ट...

कृषि विशेषज्ञों ने दी सलाह. (Video Credit; ETV Bharat)

साल 2015 में शुरू हुई थी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना : केंद्र सरकार ने साल 2015 में देश में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की थी. इसका मकसद देशभर के किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच करना और मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में हैं, ये बताना था. इस योजना के तहत किसान जिला स्तर और मंडल स्तर पर भूमि परीक्षण प्रयोगशाला के विशेषज्ञों से मिट्टी की जांच करा सकते हैं.

मिट्टी के प्रमुख तत्वों की जांच के लिए एक किसान को महज 33 रुपये देने होते हैं. जबकि, मिट्टी में मौजूद 12 पोषक तत्वों की जांच के लिए 102 रुपये देने होते हैं. जांच में मिट्टी की सेहत खराब निकलने पर इसके लिए उपाय भी सुझाए जाते हैं.

48.5 प्रतिशत मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी : नवंबर में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने देशभर में लिए गए मिट्टी जांच के आंकड़ों का विश्लेषण किया. इसकी रिपोर्ट भी जारी की. खुलासा हुआ कि देश की लगभग 64 प्रतिशत मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है. जबकि 48.5 प्रतिशत मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बेहद कम है. मतलब मिट्टी में पहले जैसी ताकत नहीं रही है. इससे खेती की लागत बढ़ रही है.

मगर, उसके मुकाबले पैदावार घट रही है. ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि अगर मिट्टी की बीमारी का सही इलाज नहीं हुआ तो हमारी थाली तक अनाज कैसे पहुंचेगा?

डीएपी-यूरिया पर जोर, मिट्टी की जांच पर ध्यान कम : आगरा कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष व वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह बताते हैं कि केवीके पर किसान पौधों के पीलेपन, कम वृद्धि समेत अन्य शिकायत लेकर आते हैं. किसानों से जब पूछा जाता है कि मिट्टी की जांच कराई? तो उनका जवाब न में होता है. वह बस इतना बताते हैं कि बुवाई के समय खूब डीएपी और यूरिया का इस्तेमाल किया गया था.

वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक के अनुसार किसान यह भी बताते हैं कि पानी के साथ भी यूरिया छिड़का गया है. इसके बावजूद पौधे सही से वृद्धि नहीं कर रहे हैं. ऐसे में किसानों को सलाह देते हैं कि फसल की बुवाई से पहले मिट्टी की जांच कराएं. मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पौधा कमजोर रहता है. वृद्धि भी ठीक से नहीं होती है. इससे पैदावार प्रभावित होती है.

पहले मिट्टी में जिंक, सल्फर, मैंगनीज, आयरन और कॉपर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं थी. अब मिट्टी में ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अधिक देखने को मिल रही है.

यूपी का सॉइल हेल्थ कार्ड रिपोर्ट.
यूपी का सॉइल हेल्थ कार्ड रिपोर्ट. (Graphics Credit; ETV Bharat)

'मिट्टी की संरचना हो रही खराब' : आगरा मंडल की क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला के प्रभारी डॉ. ब्रजराज सिंह ने बताया कि 'खेती में रासायनिक खादों का बेतहाशा उपयोग किया जा रहा है. इससे उत्पादन तो अधिक हो रहा है, लेकिन मृदा की संरचना खराब हो रही है. आगरा और आसपास के जिलों की मृदा परीक्षण की रिपोर्ट देखें तो यहां पर मृदा में आर्गेनिक कार्बन की मात्रा गिर रही है'.

इतनी रीडिंग आए तो हो जाना चाहिए सचेत : उन्होंने बताया कि मौजूदा समय मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर आर्गेनिक कार्बन की रीडिंग 0.2 प्रतिशत आ रही है. यह बेहद कम है. जबकि, मृदा में आर्गेनिक कार्बन की मध्यम रीडिंग 0.5 से 0.8 प्रतिशत होनी चाहिए. इससे अधिक रीडिंग मृदा की अच्छी सेहत बताती है. आर्गेनिक कार्बन की रीडिंग 0.2 प्रतिशत आने से किसानों को सचेत हो जाना चाहिए.

मृदा में आर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए गोबर की खाद का उपयोग करें. वर्मी कम्पोस्ट, नेडफ खाद के साथ ही हरी खाद के रूप में ढेंचा का उपयोग करें.

मिट्टी होती जा रही सख्त : डॉ. ब्रजराज सिंह ने बताया कि आगरा मंडल के सभी जिलों में नाइट्रोजन की मात्रा भी कम है. भले ही किसान फसलों में यूरिया डाल रहे हैं, लेकिन उन्हें एक बार में ही यूरिया नहीं डालना चाहिए. किसान कई बार में खेत में यूरिया डालें. नाइट्रोजन से पौधे की वृद्धि अच्छी होती है. आगरा मंडल के किसानों की शिकायत मिल रही हैं कि मिट्टी भुरभुरी होने के बजाय सख्त होती जा रही है.

पीएच वैल्यू में वृद्धि, उर्वरा शक्ति पर पड़ रहा प्रभाव : आगरा मंडल की क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला के प्रभारी डॉ. ब्रजराज सिंह ने बताया कि मृदा की जांच में पीएच वैल्यू भी अधिक मिल रही है. मृदा में सही पीएच वैल्यू 6.5 से आठ तक है. मृदा में पीएच वैल्यू 7 है तो ये निशानी अम्लीय मृदा की है. 7 से अधिक पीएच वैल्यू होने पर यह क्षारीय मृदा की निशानी मानी जाती है. आगरा और आसपास के जिलों में मृदा का PH वैल्यू 7.8 से 9.5 है.

यदि खेत में क्षारता बढ़ रही है तो सोडियम की अधिकता हो सकती है. इसके साथ ही ईसी (Electrical Conductivity) की मात्रा मृदा में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए. एक से अधिक ईसी है तो उसमें पोषक तत्वों का संचालन सही नहीं है. जमीन में कैल्शियम और मैग्नीशियम अपना ग्रुप बना लेते हैं. इससे जमीन की उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है.

'80 किग्रा प्रति एकड़ जिप्सम लगाएं' : डॉ. ब्रजराज के अनुसार मृदा यदि अम्लीय है तो उसमें सोडियम की अधिक मात्रा है. ऐसे में खेत में यदि पानी भर देंगे तो सोडियम नीचे चला जाएगा. ऐसे ही यदि मृदा क्षारीय है तो इसके लिए मृदा में जिप्सम का प्रयोग करें. इससे मृदा की क्षारीयता कम हो जाएगी. जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर दोनों ही होते हैं. मृदा में जिप्सम का उपयोग 80 किग्रा प्रति एकड़ कर सकते हैं.

पोटाश की कमी से उपज पर पड़ रहा असर : आरबीएस कॉलेज के कृषि संकाय में कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मनोज पांडेय ने बताया कि अंधाधुंध गलत उर्वरकों के प्रयोग से आगरा के खेतों की मिट्टी की सेहत खराब हो रही है. फसल की उपज में बड़ी भूमिका अदा करने वाला पोटेशियम बड़ी मात्रा में कम है. यह जानकारी मिट्टी के नमूनों की जांच के दौरान आए हैं.

पैदावार में 30 प्रतिशत तक आएगी गिरावट : उन्होंने बताया कि रिसर्च में 50 प्रतिशत से अधिक खेतों में पोटेशियम की कमी तो 28 प्रतिशत खेतों की इसकी स्थिति अत्यंत निम्न स्तर की मिली है. खेतों की मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा भी कम हो रही है. इससे तेजी से मिट्टी क्षारीय हो रही है. यदि समय रहते मिट्टी की सेहत पर ध्यान नहीं दिया गया तो कई फसलों को लगाना मुश्किल हो जाएगा. इसके साथ ही आने वाले कुछ सालों में ही उपज में 30 प्रतिशत तक की कमी आएगी.

देश का सॉइल हेल्थ कार्ड रिपोर्ट.
देश का सॉइल हेल्थ कार्ड रिपोर्ट. (Graphics Credit; ETV Bharat)

किसानों में आ रही जागरूकता : किसान नरेंद्र कुमार सागर ने बताया कि फसल की पैदावार गिर रही थी. उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से इस बारे में बात की. जानकारी मिली कि मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है. मिट्टी की जांच कराने की सलाह दी गई. अब मैं अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराऊंगा. वहीं अन्य किसानों में भी इसे लेकर जागरूकता आ रही है.

मिट्टी की जांच कराने के हैं कई फायदे : गांव बरारा के किसान रविंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि मैंने खेतों की मिट्टी की जांच कराई थी. उनमें कई पोषक तत्वों की कमी मिली. जबकि कई की अधिकता का भी पता चला. कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर फसल में खाद और रासायनिक उर्वरक डाले. इससे खेती की लागत कम हुई. पैदावार भी अधिक हो रही है.

किसान मान सिंह ने बताया कि पहले हम फसल में खूब यूरिया और डीएपी लगा रहे थे. मगर, पौधे अच्छी तरह से बढ़ते नहीं थे. पैदावार भी कम थी. मिट्टी की जांच के बाद कृषि विशेषज्ञ के बताए अनुसार ही खाद का इस्तेमाल किया. इससे कम लागत में अच्छी पैदावार हो रही है.

ये हैं मिट्टी की जांच के 12 पैरामीटर : देश में मृदा जांच के 12 पैरामीटर हैं. इनमें विद्युत चालकता, पोटाश, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बनिक कार्बन, सल्फर, जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर और बोरॉन शामिल हैं. जांच के दौरान मिट्टी में इन्हीं पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के बारे में जानकारी जुटाई जाती है.

मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए अपनाएं ये तरीका : आगरा के बिचपुरी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान बताते हैं कि मृदा की सेहत सुधारने के लिए सबसे जरूरी मिट्टी की जांच कराना है. किसान मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए बायोचार का उपयोग करें. जैविक और प्राकृतिक खेती करें और फसल चक्र अपनाएं.

इसलिए जरूरी है मिट्टी की जांच : वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह ने बताया कि मृदा की जांच बेहद जरूरी है. मिट्टी की जांच से उसकी उर्वरता, पोषक तत्वों की कमी और अधिकता के साथ ही पीएच स्तर का पता चलता है. इसके आधार पर किसानों को अपने खेतों में सही खाद का उपयोग करने में मदद मिलती है. फसल की पैदावार भी बढ़ती है. फसल की डिमांड, मिट्टी की समस्याएं जैसे अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान हो जाती है.

देश में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की प्रगति : साल 2023-24 में कुल आवंटन (निर्धारित लक्ष्य) 6504493 था, 4388398 नमूनों की जांच हुई थी, 4113140 की एसएचसी (Soil Health Card) रिपोर्ट आई थी. इसी तरह साल 2024-25 में कुल आवंटन 9173499 था. 9183513 नमूनों की जांच हुई थी. 8933485 की एसएचसी रिपोर्ट आई थी. इसी क्रम में 2025-26 में कुल आवंटन 6504493 था. 4388398 नमूनों की जांच हुई थी. 4113140 की एसएचसी आई थी.

यूपी में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की प्रगति : साल 2023-24 में कुल आवंटन 750000 था. 485035 नमूनों की जांच हुई थी. 485022 की एसएचसी रिपोर्ट आई थी. इसी तरह साल 2024-25 में कुल आवंटन 826000 था. 826000 नमूनों की जांच हुई थी. 826001 की रिपोर्ट आई थी. इसी क्रम में साल 2025-26 में कुल आवंटन 1652000 था. 1432566 नमूनों की जांच हुई थी. 1155577 की रिपोर्ट आई थी.

