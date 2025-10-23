ETV Bharat / state

करनाल में नाइट्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट: खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूटे, CCTV में कैद घटना

Cylinder Blast In Karnal: करनाल में गुब्बारा भरने वाली गैस का सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. धमाका इतना जोरदार था कि इलाके में दहशत फैल गई.

Cylinder Blast In Karnal
करनाल में नाइट्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 23, 2025 at 2:59 PM IST

3 Min Read
करनाल: रामनगर इलाके में आज सुबह एक भयंकर धमाके ने पूरे मोहल्ले को दहला दिया. ये हादसा उस वक्त हुआ, जब गुब्बारा भरने वाली गैस का सिलेंडर (नाइट्रोजन सिलेंडर) में ब्लास्ट हो गया. धमाका इतना जोरदार था कि आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

कैसे हुआ हादसा? : रामनगर की एक गली में रहने वाला व्यक्ति गुब्बारा भरने का काम करता है. सुबह के समय उसने सिलेंडरों में गैस भरकर उन्हें घर के बाहर रखा था. तभी अचानक उनमें से एक सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया. ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया. सीसीटीवी में सिलेंडर ब्लास्ट होता दिखाई दे रहा है. फुटेज में धमाके के साथ आग का बड़ा गोला उठता दिखाई दे रहा है.

करनाल में नाइट्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट (Etv Bharat)

कार और घरों के शीशे टूटे: धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास के घरों के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे टूट गए. कई गाड़ियों के शीशे भी चकनाचूर हो गए. गनीमत रही कि उस वक्त गली में कोई बच्चा या राहगीर मौजूद नहीं था. नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. स्थानीय लोगों ने बताया कि "हम सो रहे थे, अचानक ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो, तेज धमाका हुआ और सब घरों से बाहर भागे."

Nitrogen Cylinder Blast In Karnal
कार के पास नाइट्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट (Etv Bharat)

धमाके के बाद कॉलोनी में दहशत: धमाके के बाद पूरे इलाके में घबराहट और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग घरों से निकलकर बाहर आए, चारों तरफ टूटी खिड़कियां, दरवाजे और शीशे बिखरे पड़े थे. सभी लोग सहमे हुए और डरे हुए हैं. लोगों ने कहा कि "अब ये काम रिहायशी इलाके में बंद होना चाहिए."

Nitrogen Cylinder Blast In Karnal
नाइट्रोजन सिलेंडर फटने से हादसा (Etv Bharat)

लोगों में डर और नाराजगी: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सुबह मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले भी इलाके में इस तरह की गैस भरने पर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन काम फिर भी जारी था. अब लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसे खतरनाक काम को रिहायशी इलाकों से तुरंत हटाया जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़ी त्रासदी से बचा जा सके.

Nitrogen Cylinder Blast In Karnal
ब्लास्ट के बाद मौके पर मौजूद लोग (Etv Bharat)

बड़ा हादसा टला: फिलहाल राहत की बात ये है कि इस धमाके में किसी की जान नहीं गई, लेकिन भारी नुकसान हुआ है. लोग अब भी डरे हुए हैं और सोच में हैं कि टूटी चीजों की मरम्मत और नुकसान की भरपाई कैसे होगी. रामनगर का ये हादसा एक बड़ी चेतावनी है. रिहायशी इलाकों में इस तरह की गैस से जुड़ा काम कभी भी भारी तबाही का कारण बन सकता है.

Nitrogen Cylinder Blast In Karnal
गाड़ियों के शीशे टूटे (Etv Bharat)
Nitrogen Cylinder Blast In Karnal
ब्लास्ट के बाद लोगों में दहशत (Etv Bharat)

