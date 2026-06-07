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NITRA ने विकसित किया स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग सूट, जानिए क्या है इसमें खास

आग की घटनाओं में उपयोग किए जाने वाले हाई परफार्मेंस फायर फाइटिंग सूट अब तक विदेशों से इंपोर्ट किए जाते रहे हैं. विशेष सूट की कीमत लगभग 20 से 25 लाख रुपए के बीच होती है. NITRA द्वारा तैयार किया गया स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग सूट विदेश से इंपोर्ट की जाने वाले सूट की तुलना में तकरीबन 30 प्रतिशत कम लागत में तैयार किया जा सकता है.

इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद स्थित नॉर्दर्न इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ( NITRA ) ने एक अत्याधुनिक स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग सूट विकसित किया है, जो अब तक विदेशों से आयात किए जाने वाले महंगे सूटों का स्वदेशी विकल्प बन सकता है.

नई दिल्ली/गाजियबाद: भीषण आग लगने की घटनाओं के दौरान किसी इमारत की भीतर प्रवेश कर लोगों की जान बचाना दमकल कर्मियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है. अत्यधिक तापमान, धुंआ और आग की लपटों के बीच काम करने के लिए फायरफाइटर को विशेष प्रकार के सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता होती है.

NITRA के वैज्ञानिकों और शुद्धकर्ताओं ने करीब ढाई साल की कड़ी मेहनत के बाद रिसर्च डिजाइनिंग और विभिन्न तकनीकी परीक्षणों के बाद इस विशेष फायर फाइटिंग सूट को विकसित किया है. सूट में लगभग सात अलग-अलग प्रकार की सुरक्षा लेयर्स दी गई है, जो गर्मी और आंख के प्रभाव को कम करने में प्रभावी है. विभिन्न लेयर्स में ग्लास फाइबर समेत कई विशेष फाइबर्स का उपयोग किया गया है. इसके अलावा सूट की बड़ी सतह पर अल्युमिनियम कोचिंग की गई है, जो बाहरी गर्मी को शरीर तक पहुंचने से रोकता है.

स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग सूट (ETV Bharat)

20 लाख में विदेश से होता था इंपोर्ट, 70 प्रतिशत सस्ता

आग लगने की स्थिति में किसी इमारत के भीतर पहुंचने पर धुएं और जहरीली गैसों के बीच काम करना बेहद कठिन हो जाता है. स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग सूट में दमकल कर्मियों के लिए विशेष ऑक्सीजन सिलेंडर भी शामिल किया गया है. ऑक्सीजन सिलेंडर को भी विशेष टेक्सटाइल से कर किया गया है, जिससे अत्यधिक गर्मी आग के सीधे संपर्क में आने पर भी खतरा नहीं होता है. सूट को विकसित करने के बाद इसे विभिन्न देशों में परीक्षण के लिए भेजा गया. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए परीक्षणों में सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिससे इस स्वदेशी तकनीकी विश्वसनीयता को बल मिला है.

NITRA ने बनाया स्वदेशी स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग सूट

विदेश से इंपोर्ट होने वाले सूट से 70% सस्ता विकल्प

करीब ढाई साल की रिसर्च के बाद हुआ विकसित

सूट में है साथ हाईटेक सुरक्षा लेयर्स

ग्लास फाइबर और एल्यूमीनियम कोचिंग से सुरक्षा

फायरफाइटर के लिए इनबिल्ट ऑक्सीजन सिस्टम

ऑक्सीजन सिलेंडर भी फायर रेसिस्टेंस कवर से सुरक्षित

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई टेस्टिंग में हुआ पास

EN 1486 और ISO 15538 मानकों के अनुसार बनाया गया

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

आयात पर निर्भरता कम करेगा

''वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के सहयोग से NITRA द्वारा विशेष अग्निशमन सूट (Specialized Fighter Suit) विकसित किया है. यह सूट दमकल कर्मियों के साथ-साथ रक्षा बलों, तेल एवं गैस उद्योग, एयरोस्पेस एवं विमानन क्षेत्र, बिजली संयंत्र और थर्मल उद्योगों में कार्यरत कर्मियों की सुरक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा." - डॉ एम एस परमार, DG NITRA

NITRA से मिली जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मानक EN 1486 के अनुसार, विशेष अग्निशमन सूट को सिर, हाथ और पैरों सहित पूरे शरीर को तीव्र ताप और आग की लाफ्टर से सुरक्षा प्रदान करनी होती है. इस सुरक्षा किट में मुख्य परिधान फूड दस्ताने और ओवरवुड शामिल होते हैं, साथ ही इसे सांस लेने में सहायक उपकरणों के साथ उपयोग करने के लिए भी डिजाइन किया जाता है. NITRA ने अपने औद्योगिक सहयोगी M/S System 5S Private Limited के साथ मिलकर स्वदेशी विशेष अग्नि सामान सूट विकसित किया है.

विशेष अग्निशमन सूट EN 1486 और ISO 15538 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानव को के अनुरूप तैयार किया गया है. इस सूट को विकसित करने में दमकल कर्मियों की सुरक्षा, आराम, पहनने और उतारने किस विधा को विशेष प्राथमिकता दी गई है. NITRA द्वारा विकसित किया गया विशेष अग्नि सामान सूट न केवल आयात पर निर्भरता कम करेगा बल्कि भारतीय अग्निशमन सेवाओं और औद्योगिक सुरक्षा क्षेत्र को भी नई मजबूती प्रदान करेगा.

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