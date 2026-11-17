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'अक्षयवट राय' से 'नीतीश सेतु' कैसे? 'नामकरण वाली राजनीति' की इनसाइड स्टोरी समझिए, जानें आपको क्या फायदा होगा?

'नीतीश सेतु' पर सियासत ( ETV Bharat )

पटना : विलियम शेक्सपियर ने कहा था- नाम में क्या रखा है. पर सच्चाई यह है कि अगर वह भारत आते और 'नामकरण की राजनीति' देखते तो उन्हें पता चलता, नाम में ही सबकुछ रखा है. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं जरा समझिए, योजनाओं में नेताओं के नाम, एयरपोर्ट से लेकर खेल के मैदान तक में नेताओं के नाम पर राजनीति होती रही है.

इसी क्रम में एक और नाम जुड़ गया है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार के तीसरे सिक्स लेन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे. हालांकि उद्घाटन करने से पहले नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखने और क्रेडिट लेने पर महा सियासत हो रही है. राजद की तरफ से नामकरण पर प्रश्न चिह्न लगाए जा रहे हैं.