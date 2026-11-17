'अक्षयवट राय' से 'नीतीश सेतु' कैसे? 'नामकरण वाली राजनीति' की इनसाइड स्टोरी समझिए, जानें आपको क्या फायदा होगा?
Nitish Setu Controversy: नीतीश सेतू पर महासियासत, जदयू का दावा नीतीश कुमार ने ही करवाया निर्माण. तेजस्वी दे रहे अपना तर्क. रिपोर्ट- अविनाश
Published : November 17, 2026 at 9:03 PM IST
पटना : विलियम शेक्सपियर ने कहा था- नाम में क्या रखा है. पर सच्चाई यह है कि अगर वह भारत आते और 'नामकरण की राजनीति' देखते तो उन्हें पता चलता, नाम में ही सबकुछ रखा है. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं जरा समझिए, योजनाओं में नेताओं के नाम, एयरपोर्ट से लेकर खेल के मैदान तक में नेताओं के नाम पर राजनीति होती रही है.
इसी क्रम में एक और नाम जुड़ गया है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार के तीसरे सिक्स लेन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे. हालांकि उद्घाटन करने से पहले नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखने और क्रेडिट लेने पर महा सियासत हो रही है. राजद की तरफ से नामकरण पर प्रश्न चिह्न लगाए जा रहे हैं.
'अक्षयवट राय' से 'नीतीश सेतु' कैसे?
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि जब वह नीतीश कुमार की सरकार में पथ निर्माण मंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पुल का नाम अक्षयवट राय के नाम पर रखने को लेकर सहमति बनी थी. तेजस्वी ने सवाल उठाया कि जब पहले इस नाम पर सहमति बनी थी तो अब पुल का नाम 'नीतीश सेतु' कैसे कर दिया गया?
''उस समय पुल निर्माण में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से पैसे लगाए थे और जरूरत पड़ने पर उधार लेकर भी निर्माण कार्य कराया गया था. जब परियोजना में भारत सरकार का पैसा नहीं लगा तो अब नामकरण को लेकर अलग फैसला क्यों लिया गया? किसी व्यक्ति के नाम पर किसी पुल, संस्था या सार्वजनिक संपत्ति का नामकरण करने के पीछे उसका योगदान भी देखा जाना चाहिए.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा
सम्राट चौधरी पर निशाना
पुल के नामकरण को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के योगदान पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि आखिर इस परियोजना में सम्राट चौधरी का क्या योगदान है? तेजस्वी ने कहा कि जनता सब जानती है और अगर उनके पुराने भाषणों को सुना जाए तो पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी. उनका आरोप था कि मौजूदा सरकार पुरानी परियोजनाओं का श्रेय लेने और नामकरण के जरिए राजनीतिक लाभ उठाने में लगी है.
मुख्यमंत्री से लेकर उपमुख्यमंत्री का दावा
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि इस पुल का निर्माण 2012 में ही शुरू हो गया था. 2012 में ही इसका डीपीआर बनाया गया था. वहीं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि गंगा पर बने मेगा ब्रिज का नाम जेपी सेतु से लेकर गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु रखा गया है. अब नीतीश सेतु रखकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बिहार के लोगों का दिल जीत लिया और हमारे नेता को सम्मान दिया है.
''नीतीश कुमार पुल के शिलान्यास से लेकर दर्जन बार से अधिक बार जाकर निरीक्षण किया था, इसका तो मैं भी गवाह हूं. मुख्यमंत्री रहते किसी पुल के प्रति इस तरह का प्रयास यही बताता है कि इस पुल के प्रति उनकी सोच किस तरह की थी. विलंब होने पर अधिकारियों को सख्त हिदायत भी देते थे.''- विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार
शिलान्यास से उद्घाटन तक सियासत
दरअसल, जब इस मेगा ब्रिज की परिकल्पना की जा रही थी उस समय बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी. हालांकि जब पुल का शिलान्यास हुआ तो उस समय महागठबंधन की सरकार थी. नीतीश कुमार ने उस समय पुल के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी थी, आरोप लगाया जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने मदद देने से इनकार कर दिया था.
2015 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवा लाख करोड़ की पैकेज देने की घोषणा की थी. बाद में इस पैकेज से इसके निर्माण की भी मांग नीतीश कुमार की तरफ से की गई, लेकिन उसके लिए भी केंद्र सरकार तैयार नहीं हुई. तब नीतीश कुमार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेकर और अपने संसाधन से राशि देकर इसका निर्माण करवाया. आरजेडी का कहना है कि जिस पुल के निर्माण में केंद्र ने राशि देने से मना कर दिया था अब उसी का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री 21 नवंबर को आ रहे हैं.
कई बड़े नेता मेगा ब्रिज के इलाके से आते हैं
नीतीश सेतू जिस इलाके में बनाया गया है उस क्षेत्र से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आते हैं. राघोपुर विधानसभा से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं. इसी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी विधायक रह चुके हैं. दो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, नित्यानंद राय, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी इसी इलाके से आते हैं. स्वर्गीय रामविलास पासवान का भी क्षेत्र रहा है.
'औद्योगिक विकास तेज होगा'
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष केपीएस केसरी का कहना है कि नीतीश सेतु से उत्तर बिहार में क्रांति आएगी तेजी से औद्योगिक विकास होगा. हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर का जो औद्योगिक क्षेत्र है अब उसमें नई जान आ जाएगी, क्योंकि कच्चा माल लाने से लेकर तैयार माल को बिहार के विभिन्न हिस्सों और बिहार से बाहर भेजने में इस नीतीश सेतू के कारण काफी आसानी हो जाएगी.
बड़े नेताओं के नाम पर गंगा नदी पर बने मेगा ब्रिज
गंगा नदी पर बिहार में 1959 में पहला पुल राजेंद्र सेतु बना था, उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था. गंगा नदी पर ही 1982 में महात्मा गांधी सेतु का निर्माण पूरा हुआ, जिसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था. अटल बिहारी वाजपेई ने गंगा नदी पर ही बने जेपी सेतु का उद्घाटन 2003 में किया था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पर ही बने राजेंद्र सेतु के समानांतर सिक्स लेन मेगा ब्रिज का शिलान्यास 2017 में और उद्घाटन 2025 में किया था. गंगा के अलावे कोसी, सोन पर भी मेगा ब्रिज बना है. उसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया है. आरा में सिक्स लेन ब्रिज जो सोन नदी पर बना है और गंगा नदी पर सिक्स लेन ब्रिज बेगूसराय में बना है.
अब तीसरा सिक्स लेन ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को करने जा रहे हैं, जो पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर बिदुपुर तक बनाया गया है. 21 नवंबर को हो रहे उद्घाटन से पहले सियासत भी शुरू है. राजद की तरफ से भी दावेदारी हो रही है तो वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह तक कह रहे हैं कि यह नीतीश कुमार ने ही बनाया है.
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