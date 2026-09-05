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फरक्का जल संधि को लेकर JDU ने खींच दी तलवार, टारगेट रखा साल 2050

फरक्का डैम को लेकर बक्सर से 'नीतीश संवाद' की शुरुआत की गई है. संजय झा ने UPA सरकार पर जमकर हमला किया. रिपोर्ट- उमेश पांडेय

FARAKKA BARRAGE
संजय झा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2026 at 7:55 PM IST

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बक्सर : फरक्का डैम को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने बड़ी मुहिम शुरू की है. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने शनिवार से बक्सर से 'नीतीश संवाद' की शुरुआत की है. इस दौरान संजय झा ने गंगा का जायजा लिया और लोगों से संवाद किया.

बिहार में गंगा की प्रवेशस्थली से मुहिम की शुरुआत

संजय झा ने अपने संवाद की शुरुआत गंगा के प्रवेशस्थली बक्सर से की. स्थानीय लोगों से बातचीत के जरिए नदी के हालात को समझने की कोशिश की. लोगों ने गंगा के बढ़े जलस्तर और उससे पैदा होने वाली परेशानियों से सांसद संजय झा को अवगत कराया.

फरक्का का दर्द 30 साल पुराना

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद संजय झा ने फरक्का जल संधि को लेकर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि 1996 में तत्कालीन UPA सरकार के समय हुई फरक्का जल संधि का दंश बिहार करीब 30 वर्षों से झेल रहा है. उनका कहना था कि अब समय आ गया है कि इस समझौते को रद्द किया जाए. अगर इसे रद्द करने में कोई अड़चन है तो नए सिरे से इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए.

"1996 में किसकी सरकार थी? कभी उनसे भी पूछिए. संधि हो रही थी उस समय के मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री कौन थे? उन्होंने हाथ काट कर दे दिया. बिहार के लोगों के हक को बेच दिया गया. उस समय जल संसाधन विभाग ने रिपोर्ट में कहा था कि बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोला गया. 30 साल का समय बहुत लंबा होता है. बिहार का हक का पानी दिया गया था. ट्रीटी (संधि) का रिन्यूअल नहीं होना चाहिए "- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू

बिहार की आवाज को मजबूती से उठाना जरूरी-JDU

नीतीश संवाद कार्यक्रम को लेकर जदयू का साफ कहना है कि गंगा बिहार की जीवनरेखा है, लेकिन फरक्का बराज और जल संधि से जुड़े सवालों ने राज्य के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं. बाढ़, सुखाड़, सिंचाई, पेयजल और किसानों की आजीविका से जुड़े इन मुद्दों पर बिहार की आवाज को मजबूती से उठाना जरूरी है. इसी उद्देश्य से जद(यू) ने बक्सर से 'फरक्का जल संधि पर नीतीश संवाद' कार्यक्रम का शुभारंभ किया.

12 जिलों में संवाद का कार्यक्रम

बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा गंगा किनारे बसे बिहार के 12 जिलों में जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ संवाद करने वाले हैं. जद(यू) का स्पष्ट मानना है कि फरक्का जल संधि का नवीनीकरण बिहार के हितों को ध्यान में रखे बिना नहीं होना चाहिए. यदि कोई नई संधि होती है, तो उसमें बिहार की वर्ष 2050 तक की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

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