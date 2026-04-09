अनोखा कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं नीतीश कुमार, अपनी इस 'चाहत' के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ने को तैयार
क्यों राज्यसभा सांसद बनने के लिए नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का फैसला किया है? पढ़ें अविनाश कुमार की खास रिपोर्ट..
Published : April 9, 2026 at 8:04 PM IST
पटना: बिहार के सीएम नीतीश कुमार 10 अप्रैल से राज्यसभा की नई पारी की शुरुआत करेंगे. अब तक विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं. तीनों सदनों के सदस्य के रूप में बिहार के लिए हर बार एक कदम आगे बढ़कर काम किया है. लोकसभा के जब सदस्य थे तो केंद्र में मंत्री के रूप में भी बिहार के लिए कई काम किया. विधान परिषद से जब सदस्य बने तो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 20 सालों तक लगातार सेवा की है और बिहार को विकसित बिहार के रास्ते पर पहुंचाने की कोशिश की है. अब उनके भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.
41 साल का संसदीय जीवन: 75 साल के नीतीश कुमार पिछले 41 साल से संसदीय राजनीति में सक्रिय हैं. विधायकी से सफर शुरू हुआ, उसके बाद लोकसभा सांसद और केंद्र में कई विभागों के मंत्री रहे. 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने लेकिन चंद दिनों बाद ही पद छोड़ना पड़ा. वहीं 2005 में जब से सत्ता में आए हैं, तब से (2014-15 के 9 महीनों को छोड़ दें, जब जीतनराम मांझी सीएम थे) लगातार मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं.
नीतीश कुमार चारों सदन के सदस्य बने: नीतीश कुमार 1985 में पहली बार हरनौत से विधायक चुने गए थे. 1989 में वह पहली बार लोकसभा के सदस्य बने और 6 बार लगातार सांसद चुने जाते रहे. 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में सांसद बने. वहीं, 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2006 में पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने, तब से लगातार विधान परिषद के ही सदस्य बनते रहे हैं. 2006 के बाद 2012 में, 2018 में और चौथी बार 2024 में विधान परिषद के सदस्य चुने गए. 2030 तक विधान परिषद का कार्यकाल था लेकिन अब राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं. इस वजह से एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है. अब 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के तौर शपथ लेकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे.
नीतीश कुमार ने जब केंद्र में रेल मंत्री और कृषि मंत्री के रूप में काम किया तो उन्होंने बिहार के लिए कई बड़े कदम उठाए. हाजीपुर में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने में भी नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही, वहीं भारतीय अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का फैसला नीतीश कुमार ने ही लिया था. इसी तरह कई फैसले उन्होंने बिहार के हित में लिए.
2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो पिछड़े बिहार की तस्वीर बदलकर रख दी. महिला सशक्तिकरण, स्कूली बच्चों का ड्रॉप आउट, कानून व्यवस्था, आधारभूत संरचना का विकास, हर खेत तक पानी, हर घर तक बिजली, 5 घंटे तक सुदूर इलाकों से पटना पहुंचने के लिए आधुनिक सड़क पुल पुलिया, स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे तमाम चीजों पर काम किया.
नीतीश कुमार की अगुवाई में कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई. सात निश्चय के माध्यम से गांव से लेकर शहर तक की तस्वीर बदली गई. बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यों के कारण लोगों के बीच उनकी जबर्दस्त लोकप्रियता है. यही वजह है कि सरकार किसी भी गठबंधन की हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रहती है.
क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ भी मानते हैं कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति सही नहीं थी. 2005 से पहले बिहार की क्या छवि थी और आज बिहार की क्या छवि है, सब जानते हैं. वे कहते हैं कि गातकार जावेद अख्तर जैसी बड़े शख्स भी आज के बिहार की तारीफ करते नहीं थकते हैं. अनूप जलोटा ने भी तारीफ की थी.
आगे क्या करेंगे नीतीश?: भोलानाथ कहते हैं कि नीतीश कुमार अनुभवी और मंझे हुए नेता हैं. अब राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे. काम करना और कराना नीतीश कुमार जानते हैं. नीतीश कुमार का सपना भी था कि संसदीय जीवन में तीन सदनों के सदस्य बन चुके हैं, केवल राज्यसभा का नहीं बने हैं तो राज्यसभा का सदस्य बनने का सपना भी पूरा हो रहा है.
"नीतीश कुमार ने काम तो किया है. 20 वर्षों में बिहार की तस्वीर बदली है. जावेद अख्तर हो या अनूप जलोटा, तमाम बड़ी हस्ती ने बिहार की तारीफ की. नीतीश कुमार का काम बोल रहा है. पहले सुदूर इलाकों से पटना पहुंचने में 14 -15 घंटा लगता था, वह घटकर 5 घंटा हो गया है. अब जब राज्यसभा जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहां से भी बिहार के हित के लिए काम करेंगे. पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तब भी बढ़िया काम किया था."- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ
बचे हुए काम कर सकते हैं नीतीश: वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर रणधीर कुमार सिंह का कहना है नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बन गए हैं. बिहार के साथ केंद्र में भी सरकार में सहयोगी है और केंद्र सरकार में जेडीयू की बड़ी भूमिका है. ऐसे में जब दिल्ली में नीतीश कुमार रहेंगे तो केंद्र सरकार पर बिहार के लिए और अधिक दबाव बना सकते हैं. जो काम मुख्यमंत्री के रूप में नहीं कर पाए हैं, अब राज्यसभा के सांसद के रूप में नीतीश कर पाएंगे.
"बिहार को नीतीश कुमार से विशेष उम्मीद है. स्वास्थ्य कारणों से नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चा हाल के दिनों में जरूर होती रही है. मुख्यमंत्री की कुर्सी भी स्वास्थ्य कारणों से ही छोड़ने की बात कही जा रही है लेकिन नीतीश कुमार विजनरी लीडर है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है. ऐसे में जब दिल्ली में रहेंगे तो बिहार के लिए केंद्र से विशेष मदद लेने की स्थिति बना सकते हैं."- प्रो. रणधीर कुमार सिंह, राजनीतिक विशेषज्ञ
क्या बोले नीतीश कुमार?: राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए नीतीश कुमार मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच गए. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपने अंदाज में कहा, 'मैंने वहां (बिहार) बहुत काम किया है, और फिर मुझे लगा कि मुझे यहीं (दिल्ली) रहना चाहिए. तीन-चार दिन यहां रहकर वहां किसी नया को (मुख्यमंत्री और मंत्री) बना देंगे.'
Delhi: As he reaches Delhi, Bihar CM Nitish Kumar says, " i have done so much work there (bihar), and then i felt that i should stay here" pic.twitter.com/ghRDZUzSAT— IANS (@ians_india) April 9, 2026
कौन-कौन बने हैं चारों सदन के सदस्य?: राज्यसभा सांसद की शपथ लेते ही नीतीश कुमार उन चंद लोगों की स्पेशल ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, जो सभी चारों सदनों के सदस्य रहे हैं. नीतीश से पहले पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि भी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं. इस तरह नीतीश ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाले बिहार के पांचवें राजनेता होंगे.
कब देंगे सीएम पद से इस्तीफा?: 10 अप्रैल को दोपहर सवा 12 बजे नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे. उसके तीन-चार दिनों के बाद यानी 13 अप्रैल के बाद कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं. इस बीच वह जेडीयू की अहम करेंगे, उसके बाद कैबिनेट की बैठक करेंगे और फिर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक करेंगे.
कौन होगा बिहार का सीएम?: माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की जगह इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा. सीएम पद को लेकर जिन नामों की चर्चा है, उनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल शामिल हैं. महिला और अति पिछड़ी जाति से भी कई नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही है.
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