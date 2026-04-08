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नीतीश कुमार के शपथ से लेकर इस्तीफा तक का पूरा प्लान रेडी, विजय चौधरी ने किया खुलासा

नीतीश कुमार के करीबी और सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि कब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और बिहार में नई सरकार बनेगी. पढ़ें

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नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 8, 2026 at 12:56 PM IST

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पटना: बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेते ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे.

राज्यसभा की सदस्यता लेते ही नीतीश छोड़ेंगे कुर्सी: विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे. 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता लेंगे. उसके बाद इस्तीफा देंगे. फिर बिहार में एनडीए के सभी घटक दल बैठकर फैसला लेंगे और उसके बाद नई सरकार का गठन होगा. मुख्यमंत्री की रेस में कई लोगों का नाम आ रहा है, इस सवाल पर विजय चौधरी ने कहा कि जिसका नाम आप लोग चला दीजिए वही रेस में होगा.

विजय चौधरी का बड़ा बयान (ETV Bharat)

"स्वाभाविक रूप से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, तो शपथ लेंगे. कल दिल्ली जाएंगे और परसो (10 अप्रैल) शपथ ग्रहण करेंगे. उसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे. एनडीए के सभी दल बैठक कर निर्णय लेगें और तब सरकार का गठन होगा."- विजय चौधरी,जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार

नीतीश कैबिनेट की बैठक टली: बता दें कि बुधवार को होने वाली नीतीश कैबिनेट की बैठक को रद्द कर दिया गया है. नीतीश कुमार का गुरुवार को दिल्ली जाना अब तक फिक्स है. दिल्ली में बिहार की राजनीति को लेकर बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है. 9 अप्रैल को जदयू की दिल्ली में बड़ी बैठक निर्धारित है.

सत्ता ट्रांसफर को लेकर अहम बैठक: इसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे. केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहेंगे. नीतीश कुमार खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. इस बैठक में बिहार में सत्ता ट्रांसफर, नए सीएम, नए डिप्टी सीएम के साथ ही नई सरकार में जदयू की भागीदारी को अंतिम रूप दिया जाएगा.

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सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात: बैठक के अगले दिन (10 अप्रैल) सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे. सूत्रों के अनुसार उसके बाद उनकी मुलाकात पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है. इस बैठक में बिहार की नई सरकार से जुड़े भावी रणनीति पर मंथन हो सकता है.

राज्यसभा सदस्यता के साथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड: 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे. इसके साथ ही संसद (लोकसभा, राज्यसभा) और राज्य विधानमंडल (विधानसभा, विधान परिषद) के चारों सदनों की सदस्यता हासिल करने वाले नेताओं की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे. ऐसी चर्चा है कि 13 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और 16 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा.

4954 एएनएम को नियुक्ति पत्र वितरित: मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने की पूरी तैयारी हो गई है. दिल्ली जाने से पहले बुधवार (8 अप्रैल) को मुख्यमंत्री ने 4954 एएनएम को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सांकेतिक रूप से कुछ को नियुक्ति पत्र दिया है. मुख्यमंत्री के रूप में अंतिम नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम मुख्यमंत्री की तरफ से आयोजित किया गया. कार्यक्रम में बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री भी मौजूद थे.

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4954 एएनएम को नियुक्ति पत्र वितरित (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुने गए थे, उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया था. इस बार बिहार के खाली हुई पांचों राज्यसभा सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमा लिया है.

खरमास के बाद नई सरकार का गठन संभव: 30 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं. अब राज्यसभा की सदस्यता लेंगे. 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री पटना लौट सकते हैं और फिर उसके बाद बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी. 14 अप्रैल को खरमास समाप्त हो रहा है तो 15 अप्रैल को सरकार का गठन हो सकता है और पहली बार बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा.

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