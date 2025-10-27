ETV Bharat / state

इस साल गंगा छठ घाटों का भ्रमण नहीं करेंगे नीतीश कुमार, जानें क्यों

हर साल छठ घाटों का भ्रमण करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार घाटों पर नहीं जाएंगे. जानें कारण.

Nitish Kumar will not visit Ganga Ghats
नीतीश कुमार (file photo)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 27, 2025 at 1:39 PM IST

पटना: छठ महापर्व के कारण बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार पर भी असर पड़ा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26 अक्टूबर खरना के दिन से ही चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं और आज भी चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे.

गंगा घाटों पर नहीं जाएंगे सीएम: छठ महापर्व की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री दिवाली से पहले ही खुद गंगा घाटों का निरीक्षण करते रहे हैं और अधिकारियों को दिशा- निर्देश देते रहे हैं. लेकिन इस बार चुनाव आचार संहिता के कारण उससे भी दूरी बना ली.

आचार संहिता के कारण नहीं करेंगे घाटों का भ्रमण: वहीं मुख्यमंत्री छठ महापर्व के शाम के अर्घ्य के दिन पटना के गंगा घाटों का भ्रमण करते रहे हैं. मुख्यमंत्री गंगा घाटों के भ्रमण के दौरान छठ व्रती और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते थे, लेकिन इस बार आचार संहिता लगने के कारण पटना के गंगा घाटों का भ्रमण नहीं करेंगे.

बाहरी लोग नहीं होंगे शामिल: मुख्यमंत्री आवास में भी मुख्यमंत्री के परिवार की कई सदस्य छठ व्रत कर रही हैं. चुनाव आचार संहिता का असर मुख्यमंत्री आवास में होने वाले छठ पर्व पर भी पड़ा है. इस बार परिवार के सदस्य ही उसमें शामिल हुए हैं. बाहर के लोगों को नहीं बुलाया गया.

खरना में चिराग के घर पहुंचे थे नीतीश: आज भी मुख्यमंत्री पारिवारिक कार्यक्रम में तो शामिल होंगे लेकिन गंगा घाट नहीं जाएंगे. ऐसे कल मुख्यमंत्री ने खरना के मौके पर चिराग पासवान के आवास पर जाकर प्रसाद जरूर ग्रहण किया था.

सीएम ने दी शुभकामनाएं: मुख्यमंत्री ने लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी हैं. मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामनाएं संदेश में कहा है कि लोक आस्था का यह महापर्व आत्मनुशासन का पर्व है, इसमें लोग शुद्ध अंतःकरण और निर्मल मन से अस्ताचल और उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं. महापर्व छठ के अवसर पर भगवान भास्कर से राज्य की प्रगति सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना है.

विधानसभा चुनाव प्रचार पर असर: दूसरी तरफ चुनाव प्रचार अभियान पर छठ महापर्व का असर दिख रहा है. मुख्यमंत्री लगातार तीन से चार सभाएं कर रहे थे लेकिन रविवार को मुख्यमंत्री ने खरना के कारण चुनाव प्रचार नहीं किया है और सोमवार को भी चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री का चुनाव प्रचार अभियान अब 28 अक्टूबर से जोर पकड़ेगा. छठ महापर्व के बाद एनडीए का भी चुनाव प्रचार अभियान और गति पकड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कई कार्यक्रम पर बिहार में होने वाला है. 2 नवंबर को पटना में प्रधानमंत्री रोड शो भी करने वाले हैं.

क्या कहता है नियम?: आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार किसी नई योजना और नई घोषणाएं नहीं कर सकती है. राजनीतिक दलों को रैली, जुलुस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी पड़ती है. साथ ही धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जा सकता है.

