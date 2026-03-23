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अगर नीतीश कुमार ने 14 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो क्या राज्यसभा की सदस्यता चली जाएगी?

राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार को बिहार विधान परिषद से इस्तीफा देना होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? पढ़ें..

Nitish Kumar
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 23, 2026 at 6:34 PM IST

6 Min Read
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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार विधान परिषद के साथ-साथ राज्यसभा के भी सदस्य हो गए हैं. ऐसे में उन्हें किसी एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी. संविधान में जो व्यवस्था है, उसके कारण कोई भी व्यक्ति एक साथ दो सदन का सदस्य नहीं रह सकता है. प्रोहिबिशन ऑफ सिमुल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स 1950 में इसको लेकर समय सीमा तय की गई है. इस नियम के तहत दो सदनों के सदस्य निर्वाचित होने की स्थिति में व्यक्ति को 14 दिनों के अंदर एक सदन का पद छोड़ना होगा.

एक सदन से देना होगा इस्तीफा: जानकार भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को 14 दिन के अंदर विधान परिषद से इस्तीफा देना मजबूरी है लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है तो 6 महीने तक बतौर सीएम काम कर सकते हैं. हालांकि नीतीश कुमार समाजवाद और नैतिकता की बात करते हैं, ऐसे में लगता नहीं है कि वह बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे.

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राज्यसभा सांसद बन चुके हैं नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)

14 दिनों में लेना होगा फैसला: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे कहते हैं कि नितिन नबीन और नीतीश कुमार दोनों 16 मार्च को ही राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, उन्हें प्रमाण पत्र भी दे दिया क्या है. ऐसे में 30 मार्च तक उन्हें विधानमंडल की सदस्यता छोड़नी होगी. जहां तक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की बात है तो नीतीश कुमार चाहेंगे तो 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं. बिना किसी सदन के सदस्य रहे भी 6 महीने तक मंत्री या मुख्यमंत्री रहने की व्यवस्था संविधान में की गई है. अभी बिहार सरकार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए मंत्री बने हुए हैं.

कब MLC पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार? (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)

"राज्यसभा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का चयन हुआ. नितिन नबीन विधानसभा के सदस्य हैं तो वहीं नीतीश कुमार विधान परिषद के. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(2) यह प्रावधान है कि यदि एक साथ दो सदन का सदस्य चुना जाए तो 14 दिन में उसे किसी एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी."- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

अरुण पांडे कहते हैं कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा दिल्ली चले जाएंगे तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसकी संभावना कम है. वे कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो जेल में रहते हुए भी सरकार चलाते रहे लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नहीं हैं. वह नैतिकता का ख्याल रखते हुए राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद पद छोड़ देंगे, ऐसा उनको लगता है. वे कहते हैं कि अब नीतीश कुमार का मुख्य एजेंडा निशांत को सेटल करना है. लिहाजा उसी हिसाब से सब कुछ तय करेंगे.

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कैबिनेट मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)

वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना तो मजबूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दो सदन का सदस्य नहीं रह सकता है. यदि विधान परिषद की सदस्यता नहीं छोड़ेंगे तो जो राज्यसभा का मेंबरशिप अपने आप समाप्त हो जाएगा.

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दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगे नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)

'सीएम पद भी जल्दी ही छोड़ देंगे': भोलानाथ कहते हैं कि जहां तक नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर रहने का सवाल है तो उन्होंने खुद कहा है कि वह नई सरकार का समर्थन करेंगे. ऐसे में एनडीए में जब कुछ सब कुछ तय हो जाएगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी वह छोड़ देंगे, यह तय है.

"नीतीश कुमार समाजवादी हैं. लोहिया, कर्पूरी और जेपी के सिद्धांतों की बात करते हैं. इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे."- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ

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जेडीयू की कमान अपने पास ही रखेंगे नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)

क्या 14 दिन में इस्तीफा देना अनिवार्य?: हालांकि चर्चा यह भी हो रही है कि जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार 14 दिन के अंदर ही विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दें. इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि 14 दिन की काउंटिंग निर्वाचन के दिन से नहीं, बल्कि गजट के प्रकाशन के दिन से माना जाता है और इसका उदाहरण भी दिया जा रहा है.

पहले का क्या है उदाहरण?: इससे पहले भी नीतीश कुमार एक ही समय दो सदन के सदस्य चुने गए थे. 2004 के लोक सभा चुनाव में उन्होंने नालंदा सीट पर लोजपा के कुमार पुष्पंजय को 1 लाख 3 हजार वोट से चुनाव हराया था लेकिन उसके अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिली और वह मुख्यमंत्री बने. इसके बाद 20 मार्च 2006 को वह बिहार विधान परिषद के सदस्य बने. विधान पार्षद बनने के बाद उन्होंने 15 मई 2006 को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. यानी विधान परिषद में अपने निर्वाचन के 56 दिन बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता छोड़ी थी. नोटिफिकेशन देरी से आने के कारण ऐसा संभव हुआ था.

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नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)

समृद्धि यात्रा के बाद दे सकते हैं इस्तीफा: ऐसी चर्चा है मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के बाद विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं. 26 मार्च को मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा समाप्त हो रही है, उसके बाद किसी भी दिन विधान परिषद की सदस्यता छोड़ सकते हैं और अगले महीने अप्रैल में 9 अप्रैल को राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है. उसके बाद राज्यसभा की सदस्यता ले लेंगे. ऐसे में तय है कि अप्रैल के महीने में बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर होना तय है.

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