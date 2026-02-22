ETV Bharat / state

बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी को नीतीश कुमार करेंगे सम्मानित, CM आवास में शाम 4 बजे होगा सम्मान समारोह

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार के गौरवशाली युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने जा रहे हैं. यह सम्मान समारोह मुख्यमंत्री आवास में शाम 4 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह भी उपस्थित रहेंगी. यह कार्यक्रम 'खेलो बिहार, बढ़ो बिहार' पहल के तहत युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का हिस्सा है.

सबसे कम उम्र के क्रिकेटर: समस्तीपुर जिले के रहने वाले 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट जगत में तहलका मचा रखा है. मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू किया और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा. उन्होंने टी20 आईपीएल में दूसरा सबसे तेज शतक लगाया, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने की है. वैभव पहले ही राष्ट्रपति से बाल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें 10 लाख रुपये का इनाम दिया था.

अंडर-19 विश्व कप फाइनल में रिकॉर्ड तोड़ पारी: 2026 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वैभव ने महज 80 गेंदों में 175 रन की विस्फोटक पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 15 चौके और 15 छक्के लगाए, जो अंडर-19 विश्व कप फाइनल में सर्वाधिक स्कोर और सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड बना. भारत ने इस मैच में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब जीता. वैभव की इस पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द फाइनल और टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए सराहना दिलाई.

छक्कों और रनों के कई रिकॉर्ड अपने नाम: वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 क्रिकेट में अब तक 1400 से अधिक रन बनाए हैं और 110 से ज्यादा छक्के लगाए हैं. उन्होंने अंडर-19 विश्व कप में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली ने उन्हें युवा क्रिकेटरों का आइकॉन बना दिया है. विभिन्न फॉर्मेट में उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें टी20 और लिस्ट ए में सबसे कम उम्र में शतक शामिल हैं.

टिकी है बिहार और देश की उम्मीद: बिहार के इस लाल पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं. बीसीसीआई और क्रिकेट विशेषज्ञ वैभव से भविष्य में बड़े प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं. उनकी सफलता ने बिहार के युवाओं को खेल की ओर प्रेरित किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह पहल न केवल वैभव को सम्मानित करेगी, बल्कि राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने का संदेश भी देगी.