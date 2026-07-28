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बांकीपुर उपचुनाव के लिए नीतीश कुमार ने मतदाताओं को दिया बड़ा संदेश..जानें क्या कहा?

पटना: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए 30 जुलाई को उपचुनाव होना है. इसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गयी है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने मतदाताओं के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है. उन्होंने बांकीपुर की जनता को प्रणाम करते हुए कहा कि 'पिछले दो दशकों से आपके भरोसे और सहयोग से हमारी सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ जमीन पर सुशासन और विकास का काम किया है.'

'बिहार की तरक्की की इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए आपका वोट कीमती है.' नीतीश कुमार ने लोगों से आग्रह किया कि वे एनडीए के युवा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप का बटन दबाकर नीरज सिन्हा को भारी मतों से विजयी बनाएं.

नीतीश कुमार (ETV Bharat)

नितिन नवीन ने भी की अपील: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी मतदाताओं से नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में वोट करने की अपील की है. उन्होंने नीरज सिन्हा को पार्टी का एक समर्पित और जमीनी सिपाही बताया. कहा कि नीरज सिन्हा ने राजनीतिक यात्रा एक साधारण बूथ अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, फिर वे मंडल अध्यक्ष बने और आज गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं.