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बांकीपुर उपचुनाव के लिए नीतीश कुमार ने मतदाताओं को दिया बड़ा संदेश..जानें क्या कहा?

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने मतदाताओं को बड़ा संदेश दिया. उन्होंने अपील की है कि दो दशकों के सुसाशन पर वोच करें.

BANKIPUR BY ELECTION
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 28, 2026 at 10:13 AM IST

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पटना: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए 30 जुलाई को उपचुनाव होना है. इसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गयी है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने मतदाताओं के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है. उन्होंने बांकीपुर की जनता को प्रणाम करते हुए कहा कि 'पिछले दो दशकों से आपके भरोसे और सहयोग से हमारी सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ जमीन पर सुशासन और विकास का काम किया है.'

'बिहार की तरक्की की इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए आपका वोट कीमती है.' नीतीश कुमार ने लोगों से आग्रह किया कि वे एनडीए के युवा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप का बटन दबाकर नीरज सिन्हा को भारी मतों से विजयी बनाएं.

नीतीश कुमार (ETV Bharat)

नितिन नवीन ने भी की अपील: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी मतदाताओं से नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में वोट करने की अपील की है. उन्होंने नीरज सिन्हा को पार्टी का एक समर्पित और जमीनी सिपाही बताया. कहा कि नीरज सिन्हा ने राजनीतिक यात्रा एक साधारण बूथ अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, फिर वे मंडल अध्यक्ष बने और आज गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं.

3 अगस्त को आएंगे नतीजे: चुनाव आयोग ने 2 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा की थी. 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित होंगे. इस से नितिन नवीन विधायक थे. लोकसभा चुनाव में विजयी होने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद खाली हो गयी थी.

बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला: बांकीपुर सीट के लिए बीजेपी, राजद और जन सुराज के प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है. जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर, बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा और राजद से रेखा गुप्ता उम्मीदवार हैं. सोमवार को बीजेपी और राजद ने अपने अपने प्रत्याशी के लिए रोड शो किया. प्रशांत किशोर भी लंबे समय से मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं.

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