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नोट कर लीजिए तारीख, कब और कहां से निशांत कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं

निशांत कुमार ने कहा कि 3 मई से पश्चिम चंपारण से यात्रा शुरू कर सकते हैं. संजय झा ने कहा जल्द ही शेड्यूल जारी होगा.

Nishant Kumar
पार्टी कार्यालय में निशांत कुमाक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 21, 2026 at 7:27 PM IST

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पटना : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने पिता की राह पर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. जहां एक ओर नीतीश कुमार ने बिहार में कई यात्राएं की हैं, वहीं निशांत भी अब बिहार को भांपने निकलने वाले हैं.

3 मई से यात्रा! : जेडीयू नेता निशांत कुमार ने अपनी यात्रा पर कहा, "यात्रा की शुरूआत संभवतः 3 मई को हो जाएगी. पश्चिमी चंपारण से शुरूआत करेंगे. संजय अंकल और पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा करके इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे."

'शेड्यूल जल्द ही निकालेंगे' : जेडीयू कार्यालय में जिला अध्यक्षों से बात करने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा निशांत जल्द ही पूरे बिहार का दौरा करेंगे. हम लोग बैठकर उनके यात्रा का शेड्यूल जल्द ही निकालेंगे.

'राहुल गांधी अपनी पार्टी की चिंता करें' : संजय झा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो उस गठबंधन (INDIA) को ठीक कर रहे थे. नीतीश कुमार उनको देख चुके हैं. राहुल गांधी को अब अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए. जिस पार्टी को देख रहे हैं वह पार्टी तो गर्त में जा रही है. बिहार में 6 विधायक पर क्यों आ गए हैं?

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर विपक्ष पर निशाना साधा. कहा कि नीतीश कुमार ने तो बिहार में सरकार में आने के बाद सबसे पहले 2006 में पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया. उसका रिजल्ट आज देखिएगा तो बिहार में 50% से ज्यादा महिलाएं पंचायत में चुनकर आती हैं. वैसी महिलाएं विधानसभा और पार्लियामेंट में जा कर कानून बनाना चाहती थी.

''अब सब कह रहे हैं कि एनडीए सरकार मौका दे रही थी लेकिन इन लोगों ने उस मौके को छीन लिया. अब सबका हिसाब आगे महिलाएं लेंगीं. पिछले ही चुनाव में 10% महिलाओं ने अधिक वोटिंग किया है.''- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू

'नीतीश कुमार ने दी बड़ी जिम्मेदारी' : श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता बनाए जाने पर संजय झा ने बधाई दी. उन्होंने कहा कि समता पार्टी से श्रवण कुमार नीतीश कुमार के साथ हैं. जब केवल सात विधायक जेडीयू के जीत कर आये थे, उसमें श्रवण कुमार भी थे. जेडीयू के सभी लोग श्रवण कुमार को जानते हैं. नीतीश कुमार ने अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है.

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