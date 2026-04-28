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पिता नीतीश की तरह यात्रा पर निकल रहे हैं निशांत, नाम रखा 'सद्भाव', जानें पूरा कार्यक्रम

पटना : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पश्चिम चंपारण से सद्भाव यात्रा की शुरुआत करने जा रहा हैं. प्रथम चरण के तहत दो दिवसीय यात्रा 3 मई से शुरू करेंगे. तीन और चार मई को चंपारण में निशांत यात्रा करेंगे. उसके बाद दूसरे चरण के तहत 7 मई को वैशाली में सद्भाव यात्रा करेंगे.

'14 करोड़ बिहार के लोगों की उम्मीद हैं निशांत' : जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी है. उमेश कुशवाहा ने कहा कि भाई निशांत में नीतीश कुमार के सारे गुण हैं. बिहार की 14 करोड़ जनता उम्मीद की नजरों से निशांत को देख रही है.

जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा यात्रा की जानकारी देते हुए (ETV Bharat)

''भाई निशांत की सद्भाव यात्रा में विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शामिल रहूंगा. साथ ही पार्टी के सांसद, विधायक और स्थानीय नेता भी मौजूद रहेंगे. निशांत संवाद करेंगे, अपनी इस यात्रा से पार्टी को और मजबूत बनाएंगे.''- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू

सद्भाव नाम खुद निशांत ने दिया : विधानसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार ने जिस वैन का इस्तेमाल किया था, उसी वैन को निशांत की यात्रा के लिए तैयार किया गया है. उमेश कुशवाहा ने कहा कि यात्रा का सद्भाव नाम खुद निशांत ने ही दिया है. सद्भाव का मतलब सबको साथ लेकर चलने की कोशिश.