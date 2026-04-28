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पिता नीतीश की तरह यात्रा पर निकल रहे हैं निशांत, नाम रखा 'सद्भाव', जानें पूरा कार्यक्रम

3 मई से सद्भाव यात्रा पर निशांत कुमार निकलेंगे. पश्चिम चंपारण से इसकी शुरुआत होगी. आगे पढ़ें पूरी खबर

Nitish Kumar Son Nishant Kumar
इसी रथ से निकलेंगे निशांत कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 28, 2026 at 4:36 PM IST

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पटना : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पश्चिम चंपारण से सद्भाव यात्रा की शुरुआत करने जा रहा हैं. प्रथम चरण के तहत दो दिवसीय यात्रा 3 मई से शुरू करेंगे. तीन और चार मई को चंपारण में निशांत यात्रा करेंगे. उसके बाद दूसरे चरण के तहत 7 मई को वैशाली में सद्भाव यात्रा करेंगे.

'14 करोड़ बिहार के लोगों की उम्मीद हैं निशांत' : जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी है. उमेश कुशवाहा ने कहा कि भाई निशांत में नीतीश कुमार के सारे गुण हैं. बिहार की 14 करोड़ जनता उम्मीद की नजरों से निशांत को देख रही है.

जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा यात्रा की जानकारी देते हुए (ETV Bharat)

''भाई निशांत की सद्भाव यात्रा में विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शामिल रहूंगा. साथ ही पार्टी के सांसद, विधायक और स्थानीय नेता भी मौजूद रहेंगे. निशांत संवाद करेंगे, अपनी इस यात्रा से पार्टी को और मजबूत बनाएंगे.''- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू

सद्भाव नाम खुद निशांत ने दिया : विधानसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार ने जिस वैन का इस्तेमाल किया था, उसी वैन को निशांत की यात्रा के लिए तैयार किया गया है. उमेश कुशवाहा ने कहा कि यात्रा का सद्भाव नाम खुद निशांत ने ही दिया है. सद्भाव का मतलब सबको साथ लेकर चलने की कोशिश.

''पश्चिम चंपारण के बगहा में निशांत का पहला कार्यक्रम होगा. नीतीश कुमार ने डेढ़ दर्जन से अधिक यात्रा की है और यात्रा की शुरुआत हर बार चंपारण से ही करते रहे हैं. अब उन्हीं के पद चिन्ह पर चलकर निशांत भी चंपारण से ही यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं.''- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू

Nitish Kumar Son Nishant Kumar
रथ है तैयार (ETV Bharat)

'निशांत कुमार ने पद लेने से मना किया' : फिलहाल निशांत कुमार को ना तो पार्टी में और ना ही सरकार में किसी तरह का पद दिया गया है. उमेश कुशवाहा ने इस पर भी कहा कि निशांत ने खुद अभी कोई भी पद लेने से मना कर दिया है. निशांत की यात्रा को सफल बनाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है.

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