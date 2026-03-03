ETV Bharat / state

निशांत कुमार ने सक्रिय राजनीति के लिए दी सहमति, 5 मार्च को कर सकते हैं राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाने के लिए पार्टी नेताओं को सहमति दे दी है. पार्टी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार निशांत कुमार 5 मार्च को राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर सकते हैं. निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी इस पर संजय गांधी का कहना है कि यह तो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, वही लोग तय करेंगे. अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं है.

निशांत कुमार ने दी सहमति : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले जदयू एमएलसी संजय गांधी का कहना है कि बिहार के लोगों और पार्टी नेताओं की डिमांड पर निशान कुमार ने सक्रिय राजनीति में आने की समिति दे दी है. इस सवाल पर कि क्या राज्यसभा के लिए 5 मार्च को नॉमिनेशन करेंगे? संजय गांधी ने कहा कि नॉमिनेशन करेंगे या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है.

''यह तो पार्टी के शीर्ष नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि निशांत कुमार राज्यसभा जाएंगे या नहीं. अभी तक अधिकृत रूप से हम लोगों को कोई जानकारी इसकी नहीं दी गई है.''- संजय गांधी, जदयू एमएलसी

संजय गांधी, जदयू एमएलसी (ETV Bharat)

क्या पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे? : जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव मार्च में ही होना है. 8 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है तो 27 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और 5 मार्च को राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया जाना है, इन तीन में से ही कोई भूमिका होगी? इस पर संजय गांधी का कहना है कि यह तो पार्टी के नेता ही तय करेंगे, लेकिन निशांत कुमार ने सक्रिय राजनीति में आने की हामी भर दी है.