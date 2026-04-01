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'पापा के पद चिह्नों पर चलेंगे', JDU के कद्दावर नेता बोले- बड़ी भूमिका में आ गए हैं निशांत कुमार

जेडीयू पार्टी से लेकर बिहार के लोगों की नजर है कि आगे निशांत क्या करने वाले हैं. नीतीश कुमार के खास ने बड़ी जानकारी दी.

NITISH KUMAR SON NISHANT KUMAR
नीतीश कुमार और निशांत कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 1, 2026 at 1:45 PM IST

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पटना : नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, अपने मुख्यमंत्री पिता के पद चिह्न पर चलकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं. पार्टी की सक्रिय सदस्य बनने के बाद अब यात्रा पर निकलने की तैयारी है. खरमास के बाद कभी भी यात्रा पर निशांत निकल जाएंगे. डेट को अंतिम रूप दिया जा रहा है. पार्टी की तरफ से भी निशांत की यात्रा को लेकर तैयारी चल रही है.

दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 2005 में न्याय यात्रा से ही बिहार की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाई थी. तब से लेकर डेढ़ दर्जन से अधिक यात्रा नीतीश कुमार कर चुके हैं. बिहार में राजनीतिक पारी का समापन भी समृद्धि यात्रा से की है. अब नीतीश कुमार के पद चिह्न पर ही चलकर निशांत भी यात्रा करने वाले हैं. साथ ही जनसुनवाई कार्यक्रम भी करेंगे. नीतीश कुमार के नजदीकी जेडीयू एमएलसी का कहना है कि निशांत तो बड़ी भूमिका में आ ही चुके हैं, लेकिन अभी तक यात्रा का डेट उन्होंने फाइनल नहीं किया है.

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नीतीश कुमार का पांव छूते निशांत कुमार (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

'संकल्प यात्रा' से हो सकती है शुरुआत : जेडीयू में शामिल होने के बाद से ही निशांत एक्टिव हैं और अब तो एक्टिव मेंबर भी बन चुके हैं. फिलहाल मुख्यमंत्री के बेटे निशांत ने प्रमंडल वाइज पार्टी की बैठक शुरू कर दी है. सारण प्रमंडल और तिरहुत प्रमंडल के जिलों की बैठक की है. जिसमें सभी जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष से फीडबैक लिया है.

एक-एक कर सभी प्रमंडल की आगे बैठक करने वाले हैं. जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार खरमास के बाद निशांत यात्रा पर निकल जाएंगे. जो चर्चा हो रही है उसके मुताबिक निशांत की यात्रा का नाम वह संकल्प यात्रा हो सकता है.

''प्रमंडल वॉइज बैठक में 12 के जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं. संगठन को लेकर फीडबैक ले रहे हैं. पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं कि निशांत आशा की किरण हैं. फीडबैक लेना और संगठन को समझना जरूरी है.''- संजय गांधी, जेडीयू एमएलसी

जेडीयू एमएलसी संजय गांधी से बातचीत (ETV Bharat)

'पापा के पद चिह्नों पर चलेंगे' : जब ईटीवी भारत ने मुख्यमंत्री के खास और जेडीयू एमएलसी संजय गांधी से पूछा कि निशांत कुमार यात्रा करने वाले हैं? इस पर संजय गांधी ने कहा कि यात्रा के बारे में भी निशांत बोले हैं कि जिस प्रकार से पापा गए हैं, उन्हीं के पद चिह्न पर हम भी चलेंगे. जब हम लोगों को डेट बता देंगे, बातचीत करके उस पर काम होगा. फिलहाल अभी डेट तय नहीं हुआ है.

''जब निशांत यात्रा करेंगे तो लोगों से मिलेंगे. संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलेंगे. जो उनकी समस्याएं हैं उसको भी सुनेंगे. निशांत बड़ी भूमिका में तो आ ही गए हैं.''- संजय गांधी, जेडीयू एमएलसी

CM नीतीश की यात्रा और उपलब्धि : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 2005 में न्याय यात्रा से सत्ता में वापसी की थी. उसके बाद से कमोबेश हर साल यात्रा निकालते रहे. 20 सालों में न्याय यात्रा, विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा, प्रवास यात्रा, प्रगति यात्रा, निश्चय यात्रा, विश्वास यात्रा, समृद्धि यात्रा जैसे डेढ़ दर्जन से अधिक यात्रा की है.

यात्राओं के माध्यम से नीतीश कुमार साइकिल योजना, पोशाक योजना, विकास की योजनाएं जैसे 5 घंटे में सुदूर इलाकों से पटना पहुंचने की सड़क निर्माण की योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए आरक्षण सहित कई बड़े पर फैसला लिए हैं. नीतीश कुमार लंबे समय तक जनता दरबार के माध्यम से भी लोगों की समस्याओं को दूर करते रहे.

कई नेता बिहार भ्रमण कर चुके हैं : बिहार में नीतीश कुमार की यात्रा की तरह कई नेताओं ने यात्रा की है. प्रशांत किशोर ने भी लगातार 2 साल तक पद यात्रा की थी और फिर से घूम रहे हैं. तेजस्वी यादव ने भी कई बार यात्रा की है. राहुल गांधी भी यात्रा कर लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश की थी. अब निशांत भी राजनीतिक पारी को परवान चढ़ाने के लिए यात्रा करने जा रहे हैं.

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