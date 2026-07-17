9 सुनहरी बाग, दिल्ली में नीतीश कुमार का नया पता, क्या है इस बंगले की खासियत?
बिहार के राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार विशेष विमान से दिल्ली गए हैं, जहां अपने नए आलीशान टाइप-8 सरकारी बंगले में गृह प्रवेश करेंगे.
Published : July 17, 2026 at 12:26 PM IST
पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार स्पेशल चार्टर्ड विमान से दिल्ली गए हैं. नीतीश कुमार के साथ जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और जदयू विधान पार्षद ललन सरार्फ दिल्ली गए हैं. बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और राज्यसभा सदस्य के नाते नीतीश कुमार को दिल्ली में सरकारी बंगला मिला है. नीतीश कुमार का सरकारी आवास दिल्ली के 9, सुनहरी बाग रोड में है.
सुनहरी बाग रोड पर नीतीश का नया आवास: राज्यसभा सदस्य के नाते नीतीश कुमार को दिल्ली के पॉश इलाके 9, सुनहरी बाग रोड पर सरकारी बंगला मिला है. लुटियंस दिल्ली के इस वीआईपी जोन में स्थित उनका नया सरकारी आवास बेहद प्रतिष्ठित 'टाइप-8' श्रेणी का है. इस बंगले में आज उनका विधि-विधान से गृह प्रवेश हो रहा है. इस धार्मिक अनुष्ठान और पूजा में जदयू और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं.
सत्ता के केंद्र के बेहद नजदीक: नीतीश कुमार का नया सरकारी शानदार बंगला देश की सत्ता के मुख्य केंद्रों जैसे संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय सचिवालय के बेहद करीब स्थित है. इसके पास ही गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आवास भी मौजूद है. आगामी 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे ठीक पहले नीतीश कुमार इसमें गृह प्रवेश कर रहे हैं.
टाइप-8 बंगले की खास पहचान: टाइप-8 श्रेणी का सरकारी आवास सबसे ऊंची श्रेणी का माना जाता है. यह आमतौर पर केंद्रीय कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों और शीर्ष स्तर के नौकरशाहों को ही दिया जाता है. ऐसा बंगला मिलना किसी भी राजनेता के बड़े राजनीतिक कद और लंबे अनुभव को दर्शाता है. यह आलीशान बंगला अपनी भव्यता, वास्तुकला और विशेष सुविधाओं के लिए जाना जाता है.
आलीशान बनावट और बाहरी हिस्सा: ये प्रतिष्ठित बंगले काफी बड़े प्लॉट पर निर्मित होते हैं. इनके अग्रभाग और पिछले हिस्से में विशाल हरे-भरे लॉन, चौड़ी ड्राइववे और बेहद खूबसूरत बगीचे विकसित किए जाते हैं. नीतीश कुमार के नए ठिकाने की पूरी बनावट में दिल्ली के लुटियंस जोन की विशिष्ट झलक साफ दिखाई देती है. यह शानदार वास्तुकला औपनिवेशिक दौर के ऐतिहासिक और भव्य निर्माण कौशल को पूरी तरह से प्रदर्शित करती है.
आंतरिक सुख-सुविधाएं और ढांचा: अगर बंगले के आंतरिक ढांचे की बात करें तो इसमें आमतौर पर 5 से 6 बड़े शानदार बेडरूम, विशाल ड्राइंग और डाइनिंग हॉल बनाए गए हैं. इसके साथ ही लाइब्रेरी या स्टडी रूम, आधुनिक रसोई और ऊंची छतों वाले हवादार कमरे मौजूद हैं. इसके अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए अलग क्वार्टर, गाड़ियों का गैराज, कार्यालय कक्ष और सुरक्षा कर्मियों के लिए गार्ड रूम उपलब्ध है.
अनुमानित कीमत लगभग 70 से 100 करोड़ : दिल्ली में इस विशेष श्रेणी के बंगले बेहद सीमित संख्या में उपलब्ध हैं. इसी वजह से इन्हें हासिल करना आसान नहीं होता है. बाजार मूल्यांकन के अनुसार ऐसे बंगलों की अनुमानित कीमत लगभग 70 से 100 करोड़ रुपये के बीच मानी जाती है. यदि कोई इन्हें निजी तौर पर किराए पर ले, तो प्रति माह लाखों रुपये खर्च होंगे. इसलिए यह देश के सबसे प्रतिष्ठित आवासों में हैं.
मानसून सत्र से पहले दिल्ली बना ठिकाना: नीतीश कुमार इस बार मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की महत्वपूर्ण कार्यवाही में नियमित रूप से भाग लेंगे. मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया था कि संसद सत्र के दौरान वह दिल्ली में रहेंगे और बाकी समय पटना में बिताएंगे. सत्र शुरू होने से अब उनका मुख्य ठिकाना दिल्ली होने वाला है. वैसे दिल्ली शहर में नीतीश कुमार का अपना एक निजी आवास भी मौजूद है.
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